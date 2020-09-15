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Россия открыла границу с Южной Осетией

09:30, 15.09.2020
Россия открыла границу с Южной Осетией
Фото: commons.wikimedia.org

Россия открыла границу с Южной Осетией, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По данным пресс-службы правительства РФ, Россия также снимает для экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах, ограничения на въезд в страну и выезд из страны, введенные из-за распространения коронавируса. Им разрешено использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт.

Ранее правительство РФ одобрило возобновление авиасообщения с тремя странами — Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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