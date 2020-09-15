Иммунолог рассказала, какие продукты восполнят дефицит витаминов осенью

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева перечислила продукты, которые необходимо употреблять в пищу осенью. Они содержат в себе те витамины, которые помогут сохранить иммунитет.

Она рассказала, что защита от сезонных заболеваний строится благодаря бета-каротину. Он формирует витамин А, который защищает слизистые от проникновения вирусов.

Получить бета-каротин можно через оранжевые и желтые фрукты и овощи: персики, абрикосы, слива желтая, тыква, морковь, дыня, передает RT. Витамин содержится и в молочных продуктах.

«Еще одно преимущество витамина А — он запасается. Мы можем сделать некое хранилище этого бета-каротина в печени и в нужный момент его трансформировать в этот важный и нужный витамин», — сказала Аплетаева.

Иммунолог отметила и важность витамина C. Этот витамин улучшает клеточный иммунитет и защищает клетки от повреждений. Также вещество является хорошим антиоксидантом.