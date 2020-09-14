На регистрации в России находятся пять вакцин от коронавируса

В России на сегодняшний день на регистрации находятся две отечественные и две зарубежные вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, уже зарегистрирован.

«Сейчас на регистрации находятся в общей сложности три отечественных вакцины и две зарубежные — пять вакцин, одна зарегистрирована — института Гамалеи», — цитирует «РИА Новости» министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По словам главы Минздрава РФ, одна из российских вакцин — разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора России, другая — института Чумакова. В числе зарубежных препаратов от коронавируса Мурашко назвал китайскую Sinopharm и вакцину на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.

Сегодня в Минздраве России сообщили, что в регионы поступили первые партии вакцины «Спутник V».

