Эксперт рассказал о специфике единого дня голосования в Татарстане

Специфика единого дня голосования в этом году — контекст мировой пандемии коронавируса. Количество задач прибавилось: теперь нужно было обеспечить не только чистоту и прозрачность выборов, но и их безопасность. Об этом рассказал руководитель экспертного совета, член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.



По его словам, с двумя этими задачами Татарстан справился хорошо: «Трехдневное голосование помогло желающим принять участие абсолютно безопасно, это обусловило высокую явку. С новым вызовом избирательная система справилась».

«Уверенная победа президента Минниханова была предсказуема, да, но это также и оценка работы власти за последние полгода, когда много критики раздавалось в адрес властей. Но народ сказал свое слово на выборах», — сказал Кузнецов.

Еще он высказал мнение о том, что опыт блогеров-наблюдателей подхватят и другие регионы: ««Блогинг» — развивающаяся сфера. Блогеры обеспечивают наблюдение и для себя, и для своей аудитории, чем больше наблюдателей — тем лучше».

Напомним, в Татарстане обработали уже 98,15% бюллетеней на выборах президента республики.