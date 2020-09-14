Главное о коронавирусе на 14 сентября: рост расходов на «коммуналку» в пандемию, повторный локдаун в Израиле

Фото: Илья Репин

Миллионы на выплаты



За последние сутки в Татарстане подтвердились 22 новых случаев коронавируса, из них один — завозной, 21 — контактный. Два человека госпитализированы, 20 лечатся дома.



Всего на 12 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 857 случаев COVID-19.



Выздоровел за весь период 5 651 человек, в том числе 15 за минувшие сутки. Умерли 67 человек.

Доля расходов на коммунальные услуги из-за пандемии выросла в 43 регионах. Среди них оказался и Татарстан — прирост составил 1,6%.

Из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина о дополнительных средствах на выплаты сотрудникам социальных учреждений следует, что Татарстан получит на выплаты соцработникам 134,6 млн рублей. Деньги предназначены социальным работникам, которые ухаживают за гражданами, находящимися в домах престарелых, интернатах для инвалидов и других стационарных соцорганизациях.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский поделился мнением о том, что власти республики эффективно отреагировали на пандемию коронавируса, поэтому у людей значительно вырос интерес к действиям власти.

Фото Ильи Репина

Председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, возглавлявший некогда Центризбирком республики, счел удачной идею проводить голосование в течение нескольких дней. Он подчеркнул, что на участках соблюдаются все необходимые меры.



Член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш выделил популярные в России фейки. Среди них — удаление наблюдателей в связи с коронавирусом.

Более миллиона россиян посетили кинотеатры после их открытия

За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 475 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 068 320 человек, а выздоровевших — до 878 700 человек.



Зафиксировано 57 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 18 635 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 40,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 279 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 219 тыс. человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первые партии COVID-вакцины «Sputnik V» уже поступили в регионы. Первыми прививку предложат сделать учителям и врачам — они в группе повышенного риска.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассказал о сотрудничестве с 50 странами по поставке «антиковидной» вакцины.

Подорожание в России картофеля, помимо погодных условий, также связывают с пандемией коронавируса.

Опрос Минздрава показал, что у 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения: подростки делают больше домашних заданий и меньше гуляют.



Фото Максима Платонова

Кабмин РФ одобрил Роструду выделение средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным.

Матч РПЛ «Ротор» — «Краснодар» могут отменить из-за коронавируса.

Михаил Мурашко связал рост заболеваемости в некоторых регионах с возвращением из отпусков.

Количество зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд с 10 по 13 сентября, превысило 1 млн человек впервые с марта 2020 года, когда в связи с эпидемиологической ситуацией кинозалы были закрыты.

Магазины хотят отказаться от обеззараживания воздуха с помощью рециркуляторов в магазинах, торговых центрах и кафе. Компании считают, что в помещениях большой площади использование аппаратов, предназначенных для больничных палат, неэффективно.

Минэкономразвития уменьшило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%: кризис не приобрел системного характера, он оказался локализован в рамках МСП в счетном числе отраслей.

Астма защитит от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 29 006 033 человека, 924 105 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 519 979). На второй строчке — Индия (4 846 427), на третьей — Бразилия (4 330 455). Россия на четвертом месте (1 059 024), на пятом — Перу (729 619).



Больше всего смертей зафиксировано в США (194 079). За ними следуют Бразилия (131 625), Индия (479 722), Мексика (70 821) и Великобритания (41 717).



Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в стране.

Кабмин Израиля одобрил возобновление карантина из-за пандемии коронавируса. С 18 сентября в стране вновь вводится локдаун.

Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек призвал перестать оценивать ситуацию с COVID-19 на основе лишь статистики по количеству заражений.

Фото Ильи Репина

Ученые выяснили, что аллергическая астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе: среди пациентов при сочетании нескольких патологий с COVID-19 это заболевание встречается гораздо реже, чем обычно.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что увеличение поисковых запросов в Google о желудочно-кишечных заболеваниях и потере аппетита напрямую связано с будущими вспышками коронавирусной инфекции: за три-четыре недели до вспышек коронавируса в некоторых американских штатах их жители в несколько раз чаще стали интересоваться кишечными заболеваниями.

ВОЗ спрогнозировала рост смертности из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре: увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии.

Финляндия смягчает правила въезда для граждан стран, где число новых случаев заболевания коронавирусом не превышает 25 на 100 тыс. населения. О сроках открытия границы для россиян информации по-прежнему нет.

Маргарита Головатенко