Израиль повторно вводит карантин
Кабмин Израиля одобрил возобновление карантина из-за пандемии коронавируса. С 18 сентября в стране вновь вводится локдаун.
Он продлится 3 недели, передает ТАСС. Ограничительные меры начнут действовать в пятницу, в 14:00.
Израильские ограничение предполагают запрет отходить от дома дальше, чем на 500 метров. На время карантина закрываются рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны.
Правительство 7 часов обсуждало возможное возобновление карантина.ОбществоМедицина
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