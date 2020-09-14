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Израиль повторно вводит карантин

04:41, 14.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Израиль повторно вводит карантин
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Кабмин Израиля одобрил возобновление карантина из-за пандемии коронавируса. С 18 сентября в стране вновь вводится локдаун.

Он продлится 3 недели, передает ТАСС. Ограничительные меры начнут действовать в пятницу, в 14:00.

Израильские ограничение предполагают запрет отходить от дома дальше, чем на 500 метров. На время карантина закрываются рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны.

Правительство 7 часов обсуждало возможное возобновление карантина.

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