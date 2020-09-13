РФПИ: по поставкам вакцины от коронавируса Россия сотрудничает с 50 странами

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассказал о сотрудничестве с 50 странами по поставке «антиковидной» вакцины, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу фонда Кирилла Дмитриева.



По его словам, поскольку возможность производства вакцин ограничена, они работают с 50 странами, а фокус держат на 20 странах, в которых они очень сильно продвинулись.

Одобрение российской вакцины возможно в октябре — ноябре 2020 года, поскольку клинические испытания вакцины запущены во многих странах: «Поэтому мы фокусируемся на тех странах, которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину и которые проявляют значимый интерес к партнерству с Россией».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций рассказал о возможной регистрации вакцины от коронавируса в сентябре.