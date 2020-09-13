Антон Лукаш рассказал о блогерах и фейках на выборах

Член Исполнительного комитета корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш назвал блогеров на избирательных участках мудрым и интересным решением: «Блогеры — лидеры общественного мнения, это передовой отряд, авангард. Они имеют подписчиков, через них можно удостовериться, как идут выборы, есть ли фейки. В совокупности с достоверной информацией, они могут быть санитарами общественного пространство. Если они искренне и честно освещают ситуацию, то это очень полезное дело».



Лукаш считает серьезным испытанием наблюдение для блогера: «Они могут потерять аудиторию. Для блогера важна ответственность. Он понимает, о чем он говорит. Я очень уважаю блогеров. Он не аноним, он может ошибаться, у него есть свое мнение, он осознает свою ответственность». По его словам, чтобы блогеры не стали заложниками ситуации, им нужно обучение, поскольку за ошибку придется платить авторитетом.

Сообщения о несовпадении явки с реальным количеством при придомовом голосовании Лукаш назвал недоразумением: «Ключевым моментом для нас, осуществляющих правовой контроль, это наличие жалоб в республиканский ЦИК. По нашей информации, жалоб было ноль. Сотрясание воздуха, хайп — это одно. Другое — количество жалоб. Ключевой показатель KPI — наличие жалоб. А они отсутствуют. По данному объективному контролю все в порядке».

Член исполкома корпуса «За чистые выборы» выделил популярными в России фейки. Среди них: удаление наблюдателей в связи с коронавирусом, сейф-пакеты и подписи избирателей.

На вопрос «Реального времени» про изнурительность процесса голосования и поощрение работников избирательных участков и комиссий в связи с работой в течение нескольких дней Лукаш ответил, что нельзя переводить высокие цели на прямое материальное стимулирование.

Таких людей, по его словам, нужно зачислять в кадровый резерв и давать бонусы при трудоустройстве: «Что касается членов избирательных комиссий, для них нужно применять повышающий коэффициент в условиях пандемии. Наблюдатель-общественник — портфолио, карьера. Члены комиссий — повышающий коэффициент».

Отметим, от «Чистых выборов» в Татарстане на осенних выборах было почти 3 тысячи наблюдателей.

Ранее Антон Лукаш рассказывал о распространенных фейках о голосовании.

