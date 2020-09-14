Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в стране

В Австрии начинается вторая волна коронавируса. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц, сообщает ТАСС.



По его словам, две недели назад в стране было около 350 случаев заражения в сутки, а сейчас — 850. Особенно это коснулось Вены: там отметили 50% всех новых инфицированных в Австрии. «Скоро мы достигнем отметки в 1 000 заболевших в сутки», — сказал он.

Канцлер обратился к населению с призывом о соблюдении таких мер безопасности, как социальное дистанцирование и ношение масок: «Будут трудные осень и зима для всех нас. Вот почему сейчас мы все призваны справиться с вызовами грядущих месяцев с той же дисциплиной и вниманием, которые проявили весной».

Напомним, в середине марта в Австрии запретили собираться более 100 человек в помещении.