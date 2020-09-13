Матч РПЛ «Ротор» — «Краснодар» могут отменить из-за коронавируса

Матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ротором» и «Краснодаром» может быть отменен. Накануне девять представителей волгоградской команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Положительные тесты сдали Илья Жигулев, Александр Саплинов, Бека Микелтадзе, Камиль Муллин, Николай Кипиани, Азат Байрыев и Александр Довбня. Заболели также два члена административного штаба.

Местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование для определения контактной группы, которая затем должна будет пройти двухнедельный карантин.

В самом клубе сообщили, что игра состоится, но матч может быть отменен в том случае, если в контактную группу отправят большую часть команды.

Напомним, ранее из-за коронавируса отменили несколько матчей финского «Йокерита» в КХЛ.