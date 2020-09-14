Немецкий вирусолог предложил пересмотреть статистику по COVID-19

Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек призвал перестать оценивать ситуацию с COVID-19 на основе лишь статистики по количеству заражений.

Факт роста заболеваемости коронавирусом в Германии и других европейских странах не позволяет сделать выводы о росте смертности. По мнению специалиста, нельзя «позволить жизни приостановиться», и никто — ни политик, ни вирусолог или эпидемиолог — не знает «единого правильного способа борьбы с пандемией».

По возможности заражения нужно предотвращать, но вместе с тем статистику по заболевшим можно интерпретировать не так, как это делают сейчас. С социальной точки зрения, бессимптомные случаи заражения не так уж и плохи. Так, чем большее число людей заболевает таким способом, тем у большего количества формируется иммунитет, хоть и ненадолго, передает слова Штрека издание Welt am Sonntag.

Ранее российские ученые проверили в больнице Коми метод лечения коронавируса ингаляциями гелий-кислородными смесями (ГКС), нагретыми до высокой температуры. Выяснилось, что только одному пациенту из 50 потребовалась искусственная вентиляция легких.

