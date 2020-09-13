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Бывший глава ЦИК Татарстана предложил использовать многодневное голосование в последующие годы

19:21, 13.09.2020
Бывший глава ЦИК Татарстана предложил использовать многодневное голосование в последующие годы
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, возглавлявший некогда Центризбирком республики, считает удачной идею проводить голосование в течение нескольких дней. Он предположил, что это новшество можно будет использовать и в последующие годы.

«Надо поблагодарить наших законодателей за то, что дали возможность проголосовать в течение трех дней. Это учебное время, дачный сезон. Благодаря этому новшеству, люди смогли реализовать свое конституционное право. Мне кажется, на следующих выборах эту норму можно будет безусловно использовать», — сказал Губайдуллин.

Он подчеркнул, что бороться с пандемией коронавируса необходимо. На участках соблюдаются все необходимые меры.

Общество Татарстан
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