Осенью в России может сильно подорожать картофель

В России осенью может сильно подорожать картофель. Повышение цен на продукты, в частности, на картофель обусловлено непогодой и более поздней посевной кампанией, а еще пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



Фермеры ожидают недобора урожая, так как картофельные поля сильно пострадали из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае, Ставропольском крае и подтоплений в Подмосковье, Чувашии и Костроме.

Напомним, в начале сентября «Реальное время» сообщало о рекордном подорожании овсянки.