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Осенью в России может сильно подорожать картофель

18:21, 13.09.2020
Осенью в России может сильно подорожать картофель
Фото: pixabay.com

В России осенью может сильно подорожать картофель. Повышение цен на продукты, в частности, на картофель обусловлено непогодой и более поздней посевной кампанией, а еще пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фермеры ожидают недобора урожая, так как картофельные поля сильно пострадали из-за засухи в Сибири, на Урале, в Алтае, Ставропольском крае и подтоплений в Подмосковье, Чувашии и Костроме.

Напомним, в начале сентября «Реальное время» сообщало о рекордном подорожании овсянки.

БизнесРозничная торговля
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