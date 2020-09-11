Главное о коронавирусе на 11 сентября: «ковидный» день голосования, Минниханов — о второй волне

Минниханов о второй волне



За последние сутки в Татарстане подтвердились 26 новых случаев коронавируса, два из них завозные, остальные — контактные. Пять человек госпитализированы, 21 лечится дома.



В Казани выявили 16 новых заболевших, в Набережных Челнах — одного. Всего на 11 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 787 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 602 человека, в том числе 10 за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 67 человек.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева вручила представителям медучреждений республики ключи от 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Их получили шесть больниц республики: станции скорой медпомощи Казани и Набережных Челнов, ЦРБ Балтасинского, Камско-Устьинского, Пестречинского и Менделеевского районов.

Фото tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в прямом эфире поделился мнением о том, ждать ли сейчас второй волны эпидемии: «Мы теперь знаем, как с этим бороться, как себя вести. У нас всегда в кармане маска, есть перчатки или руки обрабатываются. Соблюдаем дистанцию. Сейчас 26—28 человек выявляются, но тяжелых форм мало». Также он опроверг введение режима самоизоляции.

Игры стран СНГ в Казани планируют провести после летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Они должны были пройти в Татарстане с 20 по 27 августа, но из-за ситуации с распространением коронавируса даты были сдвинуты.



Специалисты Роспотребнадзора по РТ собирают около 70—80 смывов в неделю с различных поверхностей в крупных учреждениях на предмет возбудителя COVID-19.



В Татарстане участки располагаются в 648 школах, а также в вузах. Каждый руководитель образовательного учреждения делает все для того, чтобы развести потоки избирателей и школьников, рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. Также известно, что на участках можно сделать прививку от гриппа.

Фото Александра Артемьева

КХЛ объявила о переносе матча регулярного чемпионата между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком». По прилету в Ригу хоккеисты нижнекамской команды прошли обязательные экспресс-тесты на коронавирус и у семерых выявили первично положительные тесты.

Лечение без ИВЛ

За последние сутки в России выявлено 5 504 новых случая коронавируса, выздоровели 5 734 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 051 874 человек, а выздоровевших — до 868 107 человек.



Зафиксировано 102 новые смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 18 365 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 39,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 337 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 209,6 тыс. человек.



Российские ученые нашли способ лечить коронавирус без аппарата ИВЛ — они проверили в больнице Коми метод лечения коронавируса ингаляциями гелий-кислородными смесями (ГКС), нагретыми до высокой температуры. В результате только одному пациенту из 50 потребовалась искусственная вентиляция легких.

И.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что коллективный иммунитет россиян к коронавирусу может сформироваться к осени 2021 года.



Фото hiv-spb.ru

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана. Среди них онкология. Также вакцинация противопоказана при воспалительных, аутоиммунных заболеваниях, красной волчанке и системных заболеваниях крови.



Президент РФ Владимир Путин заявил, что спад ВВП России из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах, не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря мерам поддержки правительства.



Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи отправил в международный журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных исследователей. Речь идет о пояснениях к данным о клинических исследованиях, к которым у группы иностранных ученых возникли вопросы.



«Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве России сообщил, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, новых масштабных ограничений в России вводить не планируется.



Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий, сообщили в Минздраве России.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве на ее территории зарегистрированной в России вакцины от коронавируса «Спутник V». Речь идет о партии в 500 млн доз.



Маска, определяющая симптомы COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 28 174 590 человек, 909 672 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 397 227). На второй строчке — Индия (4 562 414), на третьей — Бразилия (4 238 446). Россия на четвертом месте (1 042 836, данные не обновлены), на пятом — Перу (710 067).



Больше всего смертей зафиксировано в США (191 789). За ними следуют Бразилия (129 522), Индия (76 271), Мексика (69 649) и Великобритания (41 697).

Китайские ученые опасаются, что вакцины не помогут в борьбе с коронавирусом. По данным специалистов Медицинской школы Нанкинского университета, иммунитет к COVID-19 быстро исчезает.

Ученые из Сингапура разработали маску, которая может определить симптомы, свидетельствующие о заражении коронавирусом.

В Греции за минувшие сутки выявлены 372 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 21 туриста при въезде в страну. Это рекордное количество заболевших с начала пандемии. Всего в стране зарегистрировали 12 452 заболевших.

Фото REUTERS (bbc.com)

В Великобритании рассказали, останется ли возможность дешево летать на курорты после пандемии. «Пандемия, вероятно, изменит причины, по которым люди путешествуют, сократит частоту и увеличит стоимость туров», — сказал креативный директор одной из ведущих мировых консалтинговых компаний, занимающихся развитием брендов, Питер Кнапп.

В Таиланде предлагают открыть страну для тех, кто приедет надолго и с условием обязательного двухнедельного карантина.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что любая вакцина против COVID-19 должна рассматриваться как общественное достояние.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не меняла свою позицию относительно использования защитных масок для предотвращения распространения COVID-19, их рекомендуется носить в тех местах, где невозможно соблюдение физической дистанции.

Фото Ильи Репина

Зимбабве планирует возобновить внутренние рейсы с четверга, 10 сентября, и международные — с 1 октября.

Дарья Пинегина