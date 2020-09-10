Игры стран СНГ в Казани планируют провести после летней Олимпиады в 2021 году

Фото: пресс-служба Минспорта РФ

Игры стран СНГ в Казани планируют провести после летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Пока окончательного решения нет, мы обсуждаем этот вопрос. По дате мы будем обсуждать с исполкомом СНГ, с нашими коллегами из других стран. Скорее всего, это будет после Олимпийских игр, в такой же осенний период 2021 года», — сказал Матыцин.

Ранее министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил о переносе Игр стран СНГ на 2021 год.

Изначально они должны были пройти в Татарстане с 20 по 27 августа. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса даты были сдвинуты. Предполагалось, что игры пройдут с 4 по 11 сентября, а чуть позже мероприятие перенесли на октябрь.