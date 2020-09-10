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Роспотребнадзор Татарстана изучает смывы с поверхностей в общественных местах на наличие COVID-19

11:17, 10.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор Татарстана изучает смывы с поверхностей в общественных местах на наличие COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Специалисты Роспотребнадзора по РТ собирают около 70 — 80 смывов в неделю с различных поверхностей на предмет возбудителя COVID-19, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В ведомстве брали на исследование сточную воду в центральном коллекторе, локальные очистные сооружения больницы COVID-госпиталей, также сотрудники ведомства брали смывы с объектов окружающей среды в поликлиниках, которые просто работают для населения: с терминалов, ручек, поручней, кнопок лифтов. Таким образом специалисты осмотрели пять медицинских организации.

Эта работа будет продолжаться и расширяться. На сегодняшний день в мониторинг попали 5 медорганизаций разного профиля, поликлиники, две крупные станции метро, где будут браться смывы с поручней эскалаторов и скамеек. Также в списке оказались два вокзала — Центральный и Северный, аэропорт.

В обязательном порядке смывы берутся в магазинах продовольственной торговли: с тележек, терминалов и так далее.

Общество Татарстан
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