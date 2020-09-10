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Разработчики российской вакцины от COVID-19 ответили на вопросы зарубежных ученых

12:53, 10.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Разработчики российской вакцины от COVID-19 ответили на вопросы зарубежных ученых
Фото: wikimedia.org Mos.ru

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи отправил в международный журнал Lancet ответы на вопросы зарубежных исследователей.

Речь идет о пояснениях к данным о клинических исследованиях, к которым у группы иностранных ученых возникли вопросы, передает «Интерфакс».

В начале сентября в журнале Lancet была опубликована статья с результатами клинических исследований первой российской вакцины от коронавируса Sputnik V, созданной в Институте им. Гамалеи Минздрава России.

Позже группа из 19 зарубежных ученых обратилась с открытым письмом к редактору медицинского журнала по поводу публикации материала о российском препарате. Они обратили внимание на то, что в статье в ряде случаев описанные данные полностью повторяются для не связанных групп добровольцев.

Сегодня руководство Lancet предложило российским специалистам разъяснить все вопросы коллег, которые сомневаются в выводах ученых.

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