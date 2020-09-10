В НИИ гриппа назвали сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу

И.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что коллективный иммунитет россиян к коронавирусу может сформироваться к осени 2021 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Лиознова, формированию коллективного иммунитета способствуют перенесение заболевания COVID-19 и вакцинация: «Наши надежды на то, что это иммунитет будет более-менее продолжительным, и за счет циркуляции возбудителя, бессимптомного или симптомного течения, а также вакцинации мы его сможем сформировать, возможно, к осени 2021 года».

Ранее глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране составил 26%.

