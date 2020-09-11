Кондратьев: «Избирательный участок в образовательном учреждении — самое безопасное место».
В Татарстане участки располагаются в 648 школах, а также в вузах. Каждый руководитель образовательного учреждения делает все для того, чтобы развести потоки избирателей и школьников, рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
Школы работают в штатном режиме, только в расписании делаются небольшие корректировки: некоторые занятия проводятся на свежем воздухе, в спортивном объекте, в музее. Минобразования РТ отрабатывает эти вопросы.
«Избиручасток в образовательном учреждении — самое безопасное место», — отметил он.
Ранее корреспонденту «Реального времени» рассказали на одном из избирательных участков Казани, что ученики сегодня перешли «на удаленку». По данным членов УИК, так во всех школах, где проводится голосование.
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