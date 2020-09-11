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Кондратьев: «Избирательный участок в образовательном учреждении — самое безопасное место».

09:59, 11.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020
Кондратьев: «Избирательный участок в образовательном учреждении — самое безопасное место».
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане участки располагаются в 648 школах, а также в вузах. Каждый руководитель образовательного учреждения делает все для того, чтобы развести потоки избирателей и школьников, рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Школы работают в штатном режиме, только в расписании делаются небольшие корректировки: некоторые занятия проводятся на свежем воздухе, в спортивном объекте, в музее. Минобразования РТ отрабатывает эти вопросы.

«Избиручасток в образовательном учреждении — самое безопасное место», — отметил он.

Ранее корреспонденту «Реального времени» рассказали на одном из избирательных участков Казани, что ученики сегодня перешли «на удаленку». По данным членов УИК, так во всех школах, где проводится голосование.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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