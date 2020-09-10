Врачи Татарстана получили ключи от новых машин скорой помощи

Сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева вручила представителям медучреждений республики ключи от 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Фазлеева отметила, что приоритет работы правительства Татарстана — забота о здоровье граждан: «Все вместе мы работаем над развитием инфраструктуры. И пополнение парка автомобилей скорой медицинской помощи, конечно, играет весомую роль».

Новые машины получили шесть больниц республики: станции скорой медпомощи Казани и Набережных Челнов, ЦРБ Балтасинского, Камско-Устьинского, Пестречинского и Менделеевского районов.

Вице-премьер также обратила внимание, что в 2020 году, несмотря на все сложности, благодаря федеральной и республиканской программам Татарстан получил 100 новых автомобилей скорой помощи.

Напомним, что в июле президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медикам республики ключи от 54 новых автомобилей скорой помощи.

