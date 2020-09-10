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В России не планируют вводить новые масштабные ограничения из-за COVID-19

12:12, 10.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России не планируют вводить новые масштабные ограничения из-за COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, новых масштабных ограничений в России вводить не планируется. Ситуация в стране остается стабильной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве России.

«Действительно, в течение последних нескольких дней в РФ отмечается некоторый рост заболеваемости коронавирусом, однако ситуация стабильна, контролируема», — заявили агентству в российском правительстве.

Также источник обратил внимание, что в случае новых вспышек заболеваемости в регионах России их власти будут вынуждены вновь ввести ограничительные меры.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в стране еще не закончилась: «Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано».

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