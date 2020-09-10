Главное о коронавирусе на 10 сентября: третья фаза испытаний «Спутника V» и самый быстрый тест на COVID-19
95-летняя жительница Татарстана победила коронавирус
За последние сутки в Татарстане подтвердился 21 новый случай коронавируса.
Всего на 10 сентября в Татарстане зафиксирован 6 761 случай COVID-19.
Выздоровел за весь период 5 581 человек, в том числе 18 за минувшие сутки. За весь период умерли 67 человек.
- В Чистополе 95-летнюю жительницу вылечили от коронавируса, осложненного двусторонней пневмонией.
- В сентябре в Казани выросли продажи недвижимости, что связывают с отложенным спросом, возникшим в начале лета из-за пандемии коронавируса.
- Казанский УНИКС не примет участие в предсезонном Кубке Невы по баскетболу из-за положительных тестов на COVID-19 в команде.
- Иностранных студентов КФУ по прибытии в Татарстан будут тестировать на коронавирус на территории Деревни Универсиады.
- Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов сообщил, что стопроцентно подтвержденный диагноз COVID-19 медики могут поставить только по результатам лабораторных исследований.
- В Татарстане главврач Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов обратился к главе Мензелинского района Айдару Салахову с просьбой оказать учреждению благотворительную помощь в виде продуктов для медиков, работающих с больными COVID-19.
- Сегодня больница №12 в Казани выписывает последних «ковидных» пациентов. На следующей неделе она вернется в штатный режим работы.
Собаки, распознающие больных коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 5 363 новых случая коронавируса, выздоровели 5 915 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 046 370 человек, а выздоровевших — до 862 373 человек.
Зафиксировано 128 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 18 263 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 39,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 286 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 208,8 тыс. человек.
- Накануне в России начали пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной Центром Гамалеи.
- Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» ответить на вопросы коллег, сомневающихся в выводах ученых.
- В России, чтобы предотвратить массовые заражения COVID-19, планируют разработать новые рекомендации по ротации смен и нахождению в «красной зоне» медработников.
- Роспотребнадзор России предупредил, что в случае второй волны коронавируса владельцам торговых центров придется закрыть непродовольственные магазины.
- По данным исследования банка «Открытие», почти половина россиян после отмены самоизоляции успели попутешествовать, а чуть более трети граждан говорят о возвращении повседневной жизни к норме.
- Клинические испытания российской вакцины «Спутник V» готовы провести в Бразилии. Страны уже подписали соглашение о конфиденциальности для доступа к данным о российском препарате от коронавируса.
- Вузам Санкт-Петербурга присвоят QR-коды, подтверждающие соблюдение университетом необходимых санитарных норм в связи с пандемией коронавируса.
- Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что стабильность ситуации с COVID-19 в стране достигнута благодаря активному участию и общим действиям населения.
- Преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигильницкий утверждает, что собак можно обучить различать запах человека, больного коронавирусом, так как болезнь влияет на обмен веществ в организме.
- Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов, практикующий терапевт Иван Скороходов рассказал, что главный симптом, который должен заставить ребенка оставаться дома, — это повышение температуры, так как он может свидетельствовать об инфекционном процессе в организме.
Как Дональд Трамп спас миллионы американцев
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 27 869 036 человек, 903 746 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 362 107). На второй строчке — Индия (4 465 863), на третьей — Бразилия (4 197 889). Россия на четвертом месте (1 037 526), на пятом — Перу (696 190).
Больше всего смертей зафиксировано в США (190 869). За ними следуют Бразилия (128 539), Индия (75 062), Мексика (69 049) и Великобритания (41 683).
- Международное рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало, что средние цены на нефть в 2021 году останутся ниже показателей, зарегистрированных до пандемии коронавируса, — примерно 40—45 долларов за баррель.
- Президент США Дональд Трамп уверен, что если бы не действия его администрации, от COVID-19 в стране «умерли бы миллионы».
- В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа.
- Власти Грузии запретили проведение свадеб, юбилеев, поминок и других соцмероприятий из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
- Из-за ситуации с COVID-19 Украина запретила въезд иностранцам, которые прибывают на территорию страны транзитом.
- В Италии разработали и запустили производство самого быстрого теста на COVID-19: он дает результат за 3 минуты.
- Туристы в Турции жалуются на отсутствие дискотек: после полуночи дискотеки в отелях отменяются и запрещается слушать музыку.
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