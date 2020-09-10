Главное о коронавирусе на 10 сентября: третья фаза испытаний «Спутника V» и самый быстрый тест на COVID-19

95-летняя жительница Татарстана победила коронавирус

За последние сутки в Татарстане подтвердился 21 новый случай коронавируса.



Всего на 10 сентября в Татарстане зафиксирован 6 761 случай COVID-19.



Выздоровел за весь период 5 581 человек, в том числе 18 за минувшие сутки. За весь период умерли 67 человек.

В Чистополе 95-летнюю жительницу вылечили от коронавируса, осложненного двусторонней пневмонией.



В сентябре в Казани выросли продажи недвижимости, что связывают с отложенным спросом, возникшим в начале лета из-за пандемии коронавируса.

Казанский УНИКС не примет участие в предсезонном Кубке Невы по баскетболу из-за положительных тестов на COVID-19 в команде.



Иностранных студентов КФУ по прибытии в Татарстан будут тестировать на коронавирус на территории Деревни Универсиады.

Фото Романа Хасаева

Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов сообщил, что стопроцентно подтвержденный диагноз COVID-19 медики могут поставить только по результатам лабораторных исследований.

В Татарстане главврач Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов обратился к главе Мензелинского района Айдару Салахову с просьбой оказать учреждению благотворительную помощь в виде продуктов для медиков, работающих с больными COVID-19.

Сегодня больница №12 в Казани выписывает последних «ковидных» пациентов. На следующей неделе она вернется в штатный режим работы.

Собаки, распознающие больных коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5 363 новых случая коронавируса, выздоровели 5 915 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 046 370 человек, а выздоровевших — до 862 373 человек.



Зафиксировано 128 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 18 263 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 39,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 286 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 208,8 тыс. человек.

Накануне в России начали пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной Центром Гамалеи.



Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» ответить на вопросы коллег, сомневающихся в выводах ученых.

Фото Ильи Репина

В России, чтобы предотвратить массовые заражения COVID-19, планируют разработать новые рекомендации по ротации смен и нахождению в «красной зоне» медработников.

Роспотребнадзор России предупредил, что в случае второй волны коронавируса владельцам торговых центров придется закрыть непродовольственные магазины.

По данным исследования банка «Открытие», почти половина россиян после отмены самоизоляции успели попутешествовать, а чуть более трети граждан говорят о возвращении повседневной жизни к норме.

Клинические испытания российской вакцины «Спутник V» готовы провести в Бразилии. Страны уже подписали соглашение о конфиденциальности для доступа к данным о российском препарате от коронавируса.

Вузам Санкт-Петербурга присвоят QR-коды, подтверждающие соблюдение университетом необходимых санитарных норм в связи с пандемией коронавируса.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что стабильность ситуации с COVID-19 в стране достигнута благодаря активному участию и общим действиям населения.

Фото Максима Платонова

Преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигильницкий утверждает, что собак можно обучить различать запах человека, больного коронавирусом, так как болезнь влияет на обмен веществ в организме.

Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов, практикующий терапевт Иван Скороходов рассказал, что главный симптом, который должен заставить ребенка оставаться дома, — это повышение температуры, так как он может свидетельствовать об инфекционном процессе в организме.

Как Дональд Трамп спас миллионы американцев

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 27 869 036 человек, 903 746 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 362 107). На второй строчке — Индия (4 465 863), на третьей — Бразилия (4 197 889). Россия на четвертом месте (1 037 526), на пятом — Перу (696 190).



Больше всего смертей зафиксировано в США (190 869). За ними следуют Бразилия (128 539), Индия (75 062), Мексика (69 049) и Великобритания (41 683).

Международное рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало, что средние цены на нефть в 2021 году останутся ниже показателей, зарегистрированных до пандемии коронавируса, — примерно 40—45 долларов за баррель.



Президент США Дональд Трамп уверен, что если бы не действия его администрации, от COVID-19 в стране «умерли бы миллионы».

Фото facebook.com/WhiteHouse

В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа.

Власти Грузии запретили проведение свадеб, юбилеев, поминок и других соцмероприятий из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

Из-за ситуации с COVID-19 Украина запретила въезд иностранцам, которые прибывают на территорию страны транзитом.

В Италии разработали и запустили производство самого быстрого теста на COVID-19: он дает результат за 3 минуты.

Туристы в Турции жалуются на отсутствие дискотек: после полуночи дискотеки в отелях отменяются и запрещается слушать музыку.

Татьяна Демина