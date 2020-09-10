В казанской больнице №12 сегодня выписывают последних «ковидных» пациентов

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В казанской городской больнице №12 сегодня выписывают последних «ковидных» пациентов, рассказал замглавы Минздрава РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



После закрытия госпиталь будут обрабатывать один-два дня и на следующей неделе больница будет работать уже не как госпиталь для пациентов с COVID-19.

Он отметил, что обработке помещений уделяется особое внимание: «Поэтому мы рапортуем, что выписали пациентов, но еще не открылись — несколько дней идет обработка всех помещений, всех поверхностей, вентиляции. Мы видим, что это безопасно для пациентов — поступать в эти госпиталя».

После обработки всех помещений сотрудники медучреждения перестают работать в средствах индивидуальной защиты, кроме работников, принимающих пациентов с улицы.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина добавила, что ведомство контролирует качество дезинфекции в больницах.



Ранее в татарстанском управлении Роспотребнадзора заверили, что ложиться в больницы, выполнявшие функции «ковидных» госпиталей, безопасно.

