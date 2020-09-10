В Казани с началом осени выросли продажи жилья

В Казани в сентябре выросли продажи недвижимости. По оценкам отдельных экспертов, продажи жилья в столице республики выросли почти на треть.

Директор филиала компании «Этажи» Марат Галлямов связал увеличение продаж с отложенным спросом, который возник еще в начале лета в связи с пандемией коронавируса.

— Мы фиксируем очень высокие продажи: плюс 20—30% к прошлому лету. И в первых числах сентября спада не отмечаем. В пандемию рынок оживился сильнее, чем при переходе на эскроу, по нашим ощущениям. Продажи выросли в целом на 40% к прошлому году (хотя общий рост продаж в прошлом году по отношению к 2018-му тоже был заметным, примерно 20—30%).



По мнению других опрошенных экспертов, на продажи могли повлиять не только пандемия, но и «путинская» программа по субсидированию ипотечной ставки и снижение депозитной ставки банков».



При этом в столице Татарстана в цене растут новостройки на 3—5% с начала года. На вторичном рынке недвижимости увеличения стоимости жилья не наблюдается.

Подробнее о том, стоит ли покупать квартиру сейчас и можно ли рассчитывать на снижение цен после сентябрьского ажиотажа, — в материале «Реального времени».