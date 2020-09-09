УНИКС снялся с Кубка Невы из-за положительных тестов на COVID-19 в команде
Казанский УНИКС не примет участие в предсезонном Кубке Невы по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба питерского «Зенита», организатора турнира.
Причиной отказа казанского клуба послужили несколько положительных тестов на коронавирус, полученных перед отъездом на турнир.
@unicsbasket не примет участие в Кубке Невы.— Basketball club Zenit (@zenitbasket) September 9, 2020
В день вылета клуб получил первично положительные результаты теста на Covid-19 у нескольких игроков команды.#КубокНевы #ZenitBasket pic.twitter.com/pgKRKchHYM
Напомним, ранее по той же причине с Кубка Невы снялся краснодарский «Локомотив-Кубань».
Накануне сообщалось, что УНИКС заменит греческий «Панатинаикос» на Кубке Гомельского. Пока известий о снятии команды с этого турнира не поступало.СпортБаскетбол Татарстан
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