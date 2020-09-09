Новости спорта

18:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

УНИКС снялся с Кубка Невы из-за положительных тестов на COVID-19 в команде

17:39, 09.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
УНИКС снялся с Кубка Невы из-за положительных тестов на COVID-19 в команде
Фото: vk.com/unicsbasket

Казанский УНИКС не примет участие в предсезонном Кубке Невы по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба питерского «Зенита», организатора турнира.

Причиной отказа казанского клуба послужили несколько положительных тестов на коронавирус, полученных перед отъездом на турнир.

Напомним, ранее по той же причине с Кубка Невы снялся краснодарский «Локомотив-Кубань».

Накануне сообщалось, что УНИКС заменит греческий «Панатинаикос» на Кубке Гомельского. Пока известий о снятии команды с этого турнира не поступало.

СпортБаскетбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем