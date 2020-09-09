УНИКС снялся с Кубка Невы из-за положительных тестов на COVID-19 в команде

Казанский УНИКС не примет участие в предсезонном Кубке Невы по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба питерского «Зенита», организатора турнира.

Причиной отказа казанского клуба послужили несколько положительных тестов на коронавирус, полученных перед отъездом на турнир.

@unicsbasket не примет участие в Кубке Невы.



В день вылета клуб получил первично положительные результаты теста на Covid-19 у нескольких игроков команды.#КубокНевы #ZenitBasket pic.twitter.com/pgKRKchHYM — Basketball club Zenit (@zenitbasket) September 9, 2020

Напомним, ранее по той же причине с Кубка Невы снялся краснодарский «Локомотив-Кубань».

Накануне сообщалось, что УНИКС заменит греческий «Панатинаикос» на Кубке Гомельского. Пока известий о снятии команды с этого турнира не поступало.