В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от коронавируса

В России начали пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине от коронавируса», — цитирует «РИА Новости» главу Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что исследования будут проходить на базе нескольких государственных лечебных учреждений Москвы. По данным Росздравнадзора, после регистрации препарата в клинических испытаниях примут участие 2 тыс. человек. По информации главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, к третьему этапу планируется привлечь несколько десятков тысяч человек.

