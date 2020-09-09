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В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от коронавируса

12:47, 09.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России начали пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине от коронавируса», — цитирует «РИА Новости» главу Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что исследования будут проходить на базе нескольких государственных лечебных учреждений Москвы. По данным Росздравнадзора, после регистрации препарата в клинических испытаниях примут участие 2 тыс. человек. По информации главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, к третьему этапу планируется привлечь несколько десятков тысяч человек.

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