КФУ объяснил сложности с заселением в общежития поздним зачислением и ремонтом

КФУ ответил на претензии незаселенных студентов

К началу учебного года ощутимо обострилась ситуация с общежитиями КФУ: ход заселения вызвал шквал недовольства со стороны студентов в социальных сетях. Они писали, что заселиться в этом году очень тяжело, в том числе и первокурсникам. Это даже породило своеобразный флешмоб: пользователи фотографируются на лавочках, возле мусорных баков, на природе, изображая «мирный сон», — с хештегом «общежитиекфу».

Были и более серьезные проблемы: в филиале КФУ в Набережных Челнах не заселенные в общежитие иностранные студенты устроили пикет. После этого проводилась прокурорская проверка — сегодня как раз огласили ее итоги. Прокуратура Челнов внесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес ректора КФУ Ильшата Гафурова.

В связи с этим сегодня руководство вуза решило прояснить ситуацию с заселением студентов в ходе прямого эфира. Выяснилось, что заселение в этом году значительно растянулось. Как объяснила директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ Юлия Виноградова, это связано с поздним выходом приказа о заселении.

— В этом году заселение первого курса немного затянулось. Согласно соглашению между профсоюзом студентов и руководством вуза, в приоритете предоставляются места первокурсникам бакалавриата и специалитета. Заселение первокурсников продолжалось до 4 сентября, так как по студентам контрактной формы обучения вышел приказ только 31 августа. Сейчас продолжаем рассматривать заявления студентов старших курсов, ведем работу по оценке мест, — сообщила она.

В итоге в 2020 году заселение будет продолжаться до 31 октября, добавила Виноградова.

— Нестандартная ситуация в первую очередь связана с выходом приказа о студентах первого курса — подчеркнула директор департамента. — Из-за этого студенты старших курсов стали позже видеть списки на заселение в общежитие.

Поздний выход приказа, в свою очередь, объясняется поздним ЕГЭ. Как пояснило руководство вуза, в некоторых учебных заведениях из-за этого даже сдвигали начало учебного года, но не в КФУ.

Поздний выход приказа, в свою очередь, объясняется поздним ЕГЭ. Фото Максима Платонова

Юлия Виноградова также прокомментировала информацию студенческого издания «Ветер» о якобы имеющемся дефиците в 4 300 мест в общежитиях КФУ — по ее словам, эта информация не соответствует действительности.

— Число в 4 300 мест дефицита не соответствует реальности. На сегодня более 10 тысяч по головному вузу уже заселены, и процедура заселения еще продолжается. На сегодняшний день именно такого дефицита, какой указан, нет — рассказала Виноградова, впрочем, не назвав своей версии этого показателя.

Проректор КФУ по внешним связям Тимирхан Алишев также напомнил, что по всему миру вузы не обеспечивают 100%-ное заселение своих студентов в общежития или кампус — если такие и есть, то их единицы.

Тимирхан Алишев также напомнил, что по всему миру вузы не обеспечивают 100%-ное заселение своих студентов в общежития или кампус. Фото Романа Хасаева

В Челнах хотят построить новое общежитие

Руководитель Набережночелнинского филиала КФУ Махмут Ганиев рассказал, что его филиал в вопросе обеспеченности местами в общежитиях находится в более тяжелом положении, чем головной вуз или филиал в Елабуге. Если в Казани примерно на 35 тысяч студентов приходится 15 тысяч мест в общежитиях, в Елабуге — 1,5 тысячи мест примерно на 4 тысячи студентов, то в Челнах — 1,5 тысячи мест на 10 тысяч студентов.

— В этом году проблема еще в том, что у нас до сих пор идут ремонтные работы, таким образом, из этих 1,5 тысячи мест еще 500 мест выведено из оборотных фондов. К сожалению, ситуация действительно непростая, и были определенные проблемы. Но к 25 сентября мы общежитие сдадим после ремонта, и эти 500 мест вернутся к студентам. На сегодня уже заселили 1069 студентов, сегодня — еще 62 студента заселяем. Тех ребят, которые пока временно, в течение месяца, не заселены, они живут в хостелах, квартирах и других общежитиях города Набережные Челны, — заявил Ганиев.

Таким образом, к 25 сентября проблема общежитий в челнинском филиале уже будет решена, отметил Ганиев. Однако число студентов в филиале с каждым годом растет, на сегодня только иностранных студентов — 1031. Эту проблему также будут решать: по словам Ганиева, сейчас «заканчивается» общежитие на 1050 мест и «в ближайшие годы» это общежитие будет построено.

А вот директор филиала КФУ в Елабуге Елена Мерзон доложила, что проблем с заселением в этом городе нет. Там у КФУ есть три студенческих общежития на 1536 мест. Заселение идет полным ходом, на вечер вчерашнего дня заселено 998 человек, в том числе 524 иностранца. Мест достаточно для всех обратившихся студентов, в том числе четвертых-пятых курсов, заверила Мерзон.

Порядка трех тысяч иностранцев в период пандемии и не выезжали из общежитий. Фото kpfu.ru

Как будут учиться иностранные студенты

Проректор КФУ по внешним связям Тимирхан Алишев рассказал о ситуации с иностранными студентами — он, в частности, напомнил, что порядка трех тысяч иностранцев в период пандемии и не выезжали из общежитий.

Интересно, что в их числе были и выпускники прошлого года, которые уже завершили обучение, но по причине той же пандемии выехать не смогли. Всего их 114 человек в Казани и 22 человека в Набережных Челнах. Им предоставляют возможность остаться в общежитии до момента открытия границ.

Алишев подчеркнул, что формального статуса в университете у таких студентов нет, тем не менее вуз идет им навстречу. Просьбы оставить были озвучены как самими студентами, так и консульствами «ряда стран».

Кроме того, Алишев рассказал, каков будет порядок заселения и начала учебы для прибывающих иностранных студентов — когда границы будут открыты. Этот порядок опирается в первую очередь на нормативные документы Роспотребнадзора.

Не ранее чем за три дня до пересечения границы студенты должны будут сдать тест на коронавирус у себя на родине (справка о результате должна быть на русском, английском или переведена на русский). По прибытии в Татарстан студенты отправляются на 14-дневную обсервацию. Алишев подчеркнул, что в этот период они будут проживать в общежитиях КФУ и будут участвовать в учебном процессе дистанционно.

На 10—12-й день обсервации они сдают еще один тест на COVID-19. Этот тест будет включен в стоимость страховки, заверил Алишев, более того, тесты будут организованы на территории Деревни Универсиады. После этого их допустят до учебного процесса.

Александр Артемьев