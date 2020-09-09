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В Татарстане вылечили от коронавируса 95-летнюю жительницу Чистополя

14:32, 09.09.2020
В Татарстане вылечили от коронавируса 95-летнюю жительницу Чистополя
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Несколько дней назад из временного инфекционного госпиталя горбольницы №2 Чистопольской ЦРБ выписали 95-летнюю жительницу Чистополя, которая вылечилась от коронавируса, осложненного двусторонней пневмонией.

Женщина поступила в госпиталь 26 августа с поражением 30% легочной ткани.

«Благодаря усилиям команды медработников госпиталя пациентке удалось излечиться от тяжелого недуга», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

Напомним, в Татарстане выздоровели 5 563 человека от коронавируса, в том числе 16 за минувшие сутки.

ОбществоМедицина Татарстан
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