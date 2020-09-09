Moody's: мировой нефтегазовый сектор восстановится до июня 2021 года

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.

По мнению аналитиков, нефтегазовый сектор восстановится до июня 2021 года, но средние цены и спрос останутся ниже докризисного уровня: после восстановления от минимумов второго квартала средние цены на нефть в 2021 году останутся на уровне 40—45 долларов за баррель, что ниже показателей, зарегистрированных до пандемии коронавируса.

Также эксперты пришли к выводу, что маловероятно, что в ближайший год нефтегазовая отрасль вернется к генерированию положительного свободного потока денег.

Ранее Минфин России закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета, что не дает оценить потери бюджета от сокращения экспорта нефти и газа.

