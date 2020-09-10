СМИ: Тукаевская ЦРБ попросила продукты для медиков, работающих с «ковидными» пациентами

Главный врач Тукаевской центральной районной больницы Галим Сабирзянов обратился к главе Мензелинского района Айдару Салахову с просьбой оказать учреждению благотворительную помощь в виде продуктов для медиков, работающих с больными COVID-19.

«Медицинскому персоналу, который находится в «красной зоне» и оказывает помощь больным с COVID-19, выделенных средств хватило только на один месяц. Поэтому для дальнейшей работы медицинских работников просим вас оказать благотворительную помощь для организации горячего питания, так как они на протяжении лечения находятся в изоляции согласно графику», — говорится в письме Сабирзянова, текст из него приводит Chelny-biz.



Среди необходимых продуктов — говядина и курятина, рыба, молоко, сметана, овощи, сахар, яйца.

Ранее замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков опроверг сообщения о том, что пациенты Тукаевской ЦРБ сами покупают себе препараты от COVID-19. ЦРБ лечит пациентов с коронавирусом из девяти районов Татарстана.