Адвокат Ефремова заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности актера в смертельном ДТП

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств его невиновности в ДТП в центре Москвы в результате которого погиб человек.

«В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. (...) Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сказал Пашаев в эфире телеканала «Россия-24". (цитата по «Интерфаксу»)

Сегодня следователи завершили расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

Ефремов сначала неоднократно сообщал, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. Он даже записал видеообращение с извинениями. Позже актер отказался признавать свою вину в аварий.



