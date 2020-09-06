Адвокат Ефремова назвал вероятный срок, на который осудят актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предположил, на сколько осудят актера по делу о смертельном ДТП.

Своему подзащитному он прогнозирует наказание от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима. На оглашение приговора, которое состоится 8 сентября, актер приедет с вещами, передает «Москва 24».

3 сентября прокурор заявил, что вина актера Михаила Ефремова в ДТП с одним погибшим доказана, и предложил судье приговорить его к 11 годам колонии общего режима.

