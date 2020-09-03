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Прокурор попросил приговорить Михаила Ефремова к 11 годам колонии

11:09, 03.09.2020
Прокурор попросил приговорить Михаила Ефремова к 11 годам колонии
Фото: wikimedia.org / Putni

Сегодня на прениях в Пресненском суде Москвы прокурор заявил, что вина актера Михаила Ефремова в ДТП с одним погибшим доказана. Он предложил судье приговорить подсудимого к 11 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на три года. Об этом сообщает «Медуза».

Прокурор также добавил, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, следовательно смягчающие обстоятельства отсутствуют. Исправление актера без изоляции от общества, по мнению обвинителя, невозможно.

Ранее Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в ДТП в Москве, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

Происшествия
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