Ефремов в суде признал свою вину в ДТП со смертельным исходом

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в ДТП в Москве, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Об этом сообщает «Медуза».

«Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», — цитирует его ТАСС.

Представитель гособвинения сочла доказанной вину Ефремова в ДТП со смертельным исходом.

Напомним, что авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee, по данным следствия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель машины Сергей Захаров позже скончался в больнице.

Ефремов на суде заявлял, что не признает себя виновным в причинении смерти Захарову. Его адвокат Эльман Пашаев настаивал, что за рулем машины в момент ДТП находился другой человек.