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Ефремов отказался от услуг своих адвокатов

18:23, 21.08.2020
Ефремов отказался от услуг своих адвокатов
Фото: wikimedia.org

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отказался в суде от услуг своих адвокатов.

Таким образом, защитники Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская останутся только консультантами. В связи с этим Пресненский суд перенес слушания по делу о смертельном ДТП на 24 августа, передает «Интерфакс».

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что экспертиза уже установила личность реального водителя, сидевшего за рулем автомобиля артиста в момент ДТП.

ОбществоПроисшествия
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