Ефремов отказался от услуг своих адвокатов

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отказался в суде от услуг своих адвокатов.

Таким образом, защитники Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская останутся только консультантами. В связи с этим Пресненский суд перенес слушания по делу о смертельном ДТП на 24 августа, передает «Интерфакс».



Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что экспертиза уже установила личность реального водителя, сидевшего за рулем автомобиля артиста в момент ДТП.

