Приговор Михаилу Ефремову станет известен 8 сентября, он заявил, что не будет «отмазываться»

Приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы огласят 8 сентября. Об этом пишет «РИА Новости».

Ефремов выступил с последним словом и заявил, что не будет «отмазываться»: «Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко».

По словам Ефремова, после разговора со своим адвокатом он уверен, что «десятку точно дадут».

Сегодня на прениях в Пресненском суде Москвы прокурор заявил, что вина актера Ефремова в ДТП доказана. Он предложил судье приговорить подсудимого к 11 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на три года.

Сам Ефремов заявил, что признает свою вину в ДТП в Москве.