Главное о коронавирусе на 24 августа: банки в зоне угрозы COVID-19 и прогноз о «библейском» голоде

Скачки зарплат на фоне пандемии

За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев коронавируса, два из них — завозные, 27 — контактные. Четыре человека госпитализированы, 25 лечатся дома.

Из 29 случаев 18 зарегистрировано в Казани. Больше всего новых заболевших — 15 — как всегда выявлено среди людей от 30 до 50 лет.

Всего на 24 августа в Татарстане зарегистрировано 6 308 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 5 128 человек. Умерли 57 человек.

Из-за роста в карантин спроса на почтовые и курьерские услуги, у работников этой сферы зарплата выросла на 60%: с 32,3 тыс. до 52,5 тыс. рублей.



На прошедшей неделе в Казани масочный режим в общественном транспорте чаще всего нарушали мужчины. В качестве оправдания они говорили, что забыли маску на работе.

В Татарстане за первые шесть месяцев 2020 года из-за закрытия предприятий на период пандемии средняя зарплата в лучшем случае осталась на январском уровне, несмотря на номинальный рост на 4,1%.



С сегодняшнего дня в Татарстане отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.



В 2020 году на портале госуслуг Татарстана в связи с пандемией заработали новые тестовые категории — «Ветеран живет рядом» и «COVID-19: предотвращение распространения коронавирусной инфекции».



В начале этого лета в Татарстане из-за COVID-19 существенно просел рекламный рынок, где зарплаты местами были в три раза выше средней по республике.

Из-за снижения нефтяных цен во время пандемии Татарстан по итогам первого полугодия вошел в тройку регионов с наибольшим недобором бюджета — 15% расходов за полугодие.



Коронавирус способствует выпадению волос

За последние сутки в России выявлено 4 744 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 456 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 961 493 человек, а выздоровевших — до 773 095 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 34,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 247 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 217,7 тыс. человек.



Россия может возобновить авиасообщения с Францией, Венгрией, Иорданией, Египтом (Каир), Китаем (Шанхай), Мальтой и Кипром.

Врач-трихолог Наталья Короткова заявила, что люди, вылечившиеся от коронавируса, стали чаще жаловаться на выпадение волос.

Фото Максима Платонова

Более семи тысяч россиян вернулись вывозными рейсами на родину из США.

В России разрабатывают систему с элементами искусственного интеллекта, способную прогнозировать вспышки пандемий, подобных COVID-19.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 1 сентября республика входит «в очень опасную зону» распространения коронавируса.

Из-за пандемии COVID-19 Центральный банк может ускорить темпы отзыва банковских лицензий в конце 2020 — начале 2021 года. В зоне риска примерно 36 банков.



Минстрой России разрабатывает стандарты безопасности проведения строительных работ на случай второй волны COVID-19.

Фото Максима Платонова

Коронавирус может стать причиной голода «библейских масштабов»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 23 424 844 человека, 808 716 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 703 561). На второй строчке — Бразилия (3 605 783), на третьей — Индия (3 106 348). Россия на четвертом месте (954 328), на пятом — ЮАР (609 773).

Больше всего смертей зафиксировано в США (176 808). За ними следуют Бразилия (114 744), Мексика (60 480), Индия (57 542) и Великобритания (41 515).



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ рекомендовали детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые. Детям в возрасте от 6 до 11 лет носить маски нужно при учете ряда факторов, в том числе с учетом того, может ли ребенок пользоваться маской.

Лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Фото eadaily.com

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что риск голода вследствие пандемии COVID-19 может достигнуть «библейских масштабов».

Власти Кипра запретили целоваться, обниматься и танцевать на свадьбах и крестинах.

В США официально разрешили переливание плазмы крови переболевших пациентов для лечения COVID-19.

Помощник главы ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра заявил, что избежать наступления второй волны коронавируса поможет современная медицина.

Татьяна Демина