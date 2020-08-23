В Татарстане отменяется режим самоизоляции для пожилых людей

В Татарстане с понедельника, 24 августа, отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, об этом на совещании заявил президент республики Рустам Минниханов.

В республике темп прироста новых случаев в течение нескольких недель остается на уровне 0,5%. Среди регионов России по эпидемиологической ситуации Татарстан занимает 82-е место, среди регионов Поволжья — 14-е, передает пресс-служба президента РТ.



На прошлой неделе Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений. С 17 августа в республике вернулись к работе театры, кинотеатры, цирк, аквапарки и концертные залы.

