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Общество

Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета

10:04, 24.08.2020 1
Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета
Фото: 3art.su

По итогам первого полугодия Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджетных средств после Москвы и области. Татарстан ушел в «минус» на 25,3 млрд рублей — 15% расходов за полугодие.

Как сообщают «Известия», дефицит бюджета республики объясняется снижением нефтяных цен. Во время пандемии котировки Urals ставили антирекорды, падая до минимума.

Всего «бюджетная дыра» всех регионов составила 213,7 млрд рублей. Основная причина ухудшения финансового положения субъектов — замедление экономики в связи с карантинными мерами.

Ранее сообщалось, что бюджет Татарстана потерял 30 млрд рублей налоговой прибыли по сравнению с прошлым годом.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:10
    Что так плохо работаем...что не научены? Образование то есть? Кроме сельхоз академиков?
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