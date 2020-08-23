Новости общества

15:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стало известно состояние Тимошенко, заразившейся коронавирусом

13:59, 23.08.2020
Стало известно состояние Тимошенко, заразившейся коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Стало известно о состоянии лидера украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, заболевшей коронавирусом.

Пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока подтвердила, что политик заболела. Ее состояние оценивается как тяжелое.

«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борьба!», — написала она в Facebook.

Ранее СМИ узнали, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем