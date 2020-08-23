Стало известно состояние Тимошенко, заразившейся коронавирусом
Стало известно о состоянии лидера украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, заболевшей коронавирусом.
Пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока подтвердила, что политик заболела. Ее состояние оценивается как тяжелое.
«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борьба!», — написала она в Facebook.
Ранее СМИ узнали, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом.
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