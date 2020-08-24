«Известия»: Россия может открыть авиасообщения с Египтом, Кипром и Францией

Правительство России обсуждает возможность возобновления авиасообщения с новым рядом стран. Решение планируется принять уже завтра по итогам заседания оперативного штаба.

По данным «Известий», власти могут разрешить полеты во Францию, Венгрию, Иорданию, Египет (Каир), Китай (Шанхай), на Мальту и Кипр. Однако источники издания сообщают, что даже если границы откроют, пассажиропоток из страны будет небольшим из-за ограничений на массовый въезд для россиян

Напомним, что из Казани возобновились международные рейсы.