Кто заработал в пандемию: у чиновников, военных и медиков зарплаты выросли в полтора раза

Средняя зарплата в большинстве других отраслей, напротив, серьезно упала — за редкими и любопытными исключениями

Фото: Илья Репин

Средняя зарплата в Татарстане резко упала в нерабочие дни апреля и продолжила снижаться в последующие месяцы. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив данные ЕМИСС (платформа Росстата с межведомственной статистикой), серьезно упали зарплаты в рекламной сфере и рознице, почти на четверть сократились доходы работников гостиниц, общепита и туризма. Кризис на себе почувствовали также мебельщики, металлурги и монтажники оборудования. Но есть и те, чьи доходы, напротив, выросли в условиях пандемии. Ростом зарплат обязаны самоизоляции и, как следствие, возросшей армии клиентов работники онлайн-магазинов, курьеры и производители игр. Однако больше всего повезло чиновникам и военным — их зарплаты местами выросли чуть ли не в 1,5 раза. Само собой разумеется и не вызывает вопросов повышение зарплат у медиков, чья нагрузка по вине коронавируса многократно возросла.

Средняя зарплата снизилась

До начала пандемии, кризиса на нефтяном рынке и падения рубля средняя зарплата в Татарстане по всем видам экономической деятельности составляла 37 040 рублей (в январе 2020 года). В феврале и марте, пока коронавирус не пришел в полной мере в Россию и ее регионы, она продолжала расти, достигнув соответственно отметок в 37 152 и даже 39 тысяч рублей.

Самый впечатляющий рост был перед самым локдауном, в марте он превысил 5%, и даже с учетом инфляции на тот момент (1,3% с начала года), то есть средняя зарплата в РТ выросла не только номинально, но и реально. Однако в апреле, всего за один месяц, татарстанские зарплаты потеряли в своих размерах более 5%, в среднем опустившись с 39 071 до 37 078 рублей. За 4 месяца, таким образом, средняя зарплата в Татарстане как будто выросла на 0,1%, но в действительности даже снизилась на 2% — если учитывать инфляцию в РФ, составившую к апрелю уже 2,13%.



Среднемесячная зарплата работающих в экономике Татарстана, рублей

Республика Татарстан 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Вид экономической деятельности январь февраль март апрель май июнь Динамика апрель к январю Динамика июнь к январю СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 23 928 23 345 24 407 25 093 25 640 25 202 4,9% 5,3% Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 24 055 23 374 24 477 25 320 25 778 25 283 5,3% 5,1% Выращивание однолетних культур 24 162 23 475 24 176 23 406 26 746 26 168 -3,1% 8,3% Выращивание многолетних культур 16 631 16 590 16 000 14 307 15 406 15 390 -14,0% -7,5% Выращивание рассады 26 734 26 682 26 987 22 345 21 210 21 205 -16,4% -20,7% Животноводство 25 305 24 512 25 560 28 682 25 987 25 705 13,3% 1,6% Смешанное сельское хозяйство 21 094 20 521 21 312 22 018 24 038 22 847 4,4% 8,3% Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 23 470 23 082 28 540 23 156 25 123 26 048 -1,3% 11,0% Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 23 827 22 383 21 571 20 724 24 606 21 614 -13,0% -9,3% Лесоводство и лесозаготовки 21 118 22 744 23 294 20 934 23 376 23 956 -0,9% 13,4% Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 20 040 20 623 22 516 20 057 23 354 22 442 0,1% 12,0% Лесозаготовки 21 083 21 984 21 874 21 853 22 704 25 359 3,7% 20,3% Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 24 185 30 002 27 810 21 775 24 501 25 674 -10,0% 6,2% Рыболовство и рыбоводство 28 246 23 570 17 561 14 528 14 631 17 410 -48,6% -38,4% Рыболовство 35 842 25 920 14 427 13 889 13 937 14 090 -61,2% -60,7% Рыбоводство 19 990 18 999 22 229 15 480 15 720 22 624 -22,6% 13,2% ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 60 730 57 796 64 787 61 831 55 234 58 651 1,8% -3,4% Добыча угля 12 267 12 267 14 000 12 967 13 667 13 667 5,7% 11,4% Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) 12 267 12 267 14 000 12 967 13 667 13 667 5,7% 11,4% Добыча нефти и природного газа 72 225 69 476 77 376 88 098 68 262 73 433 22,0% 1,7% Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа 72 225 69 476 77 376 88 098 68 262 73 433 22,0% 1,7% Добыча прочих полезных ископаемых 20 864 20 298 21 228 18 865 20 630 20 879 -9,6% 0,1% Добыча камня, песка и глины 20 895 20 328 21 255 18 888 20 656 20 906 -9,6% 0,0% Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 12 260 12 260 13 920 12 600 13 500 13 500 2,8% 10,1% Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 56 101 52 636 59 413 47 972 49 044 51 288 -14,5% -8,6% Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 56 101 52 636 59 413 47 972 49 044 51 288 -14,5% -8,6% ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 42 391 40 732 42 953 42 712 41 756 42 502 0,8% 0,3% Производство пищевых продуктов 33 332 31 004 34 220 31 593 31 258 32 116 -5,2% -3,6% Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 31 198 28 847 29 663 31 322 26 793 27 661 0,4% -11,3% Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 23 202 23 490 24 095 21 203 19 265 20 922 -8,6% -9,8% Переработка и консервирование фруктов и овощей 40 690 35 340 39 568 32 934 28 468 32 867 -19,1% -19,2% Производство растительных и животных масел и жиров 52 351 53 847 55 750 52 669 55 672 54 841 0,6% 4,8% Производство молочной продукции 33 990 31 459 34 419 31 506 33 685 33 885 -7,3% -0,3% Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов 34 454 34 678 35 906 37 186 33 755 41 538 7,9% 20,6% Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 23 320 22 213 24 335 22 200 20 066 21 187 -4,8% -9,1% Производство прочих пищевых продуктов 38 827 33 683 43 026 32 919 35 904 33 299 -15,2% -14,2% Производство готовых кормов для животных 46 144 39 655 45 971 43 848 45 802 47 766 -5,0% 3,5% Производство напитков 44 234 39 458 43 486 42 592 38 655 41 175 -3,7% -6,9% Производство напитков 44 234 39 458 43 486 42 592 38 655 41 175 -3,7% -6,9% Производство текстильных изделий 32 120 30 837 31 979 30 895 30 063 29 316 -3,8% -8,7% Подготовка и прядение текстильных волокон 12 300 12 300 13 100 12 500 12 900 12 900 1,6% 4,9% Производство текстильных тканей 84 544 90 993 89 025 74 317 71 133 68 476 -12,1% -19,0% Отделка тканей и текстильных изделий 33 840 33 840 34 167 28 013 32 233 32 233 -17,2% -4,7% Производство прочих текстильных изделий 31 733 30 430 31 604 30 679 29 789 29 043 -3,3% -8,5% Производство одежды 14 850 15 611 16 813 15 005 14 735 16 335 1,0% 10,0% Производство одежды, кроме одежды из меха 13 622 14 488 15 016 14 158 13 850 14 387 3,9% 5,6% Производство меховых изделий 27 204 27 204 27 465 22 520 25 909 25 909 -17,2% -4,8% Производство вязаных и трикотажных изделий одежды 24 228 24 197 31 474 21 450 21 163 32 490 -11,5% 34,1% Производство кожи и изделий из кожи 20 847 20 990 22 119 19 959 18 430 19 397 -4,3% -7,0% Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха 21 630 21 464 20 951 18 565 16 911 16 819 -14,2% -22,2% Производство обуви 20 375 20 680 22 908 20 889 19 496 21 254 2,5% 4,3% Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 37 750 33 921 35 692 34 893 35 222 33 641 -7,6% -10,9% Распиловка и строгание древесины 31 054 31 076 31 388 25 975 24 356 24 406 -16,4% -21,4% Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 38 414 34 201 36 116 35 774 36 296 34 555 -6,9% -10,0% Производство бумаги и бумажных изделий 47 707 49 483 63 018 49 770 50 286 70 449 4,3% 47,7% Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 41 775 43 547 68 184 43 856 44 316 48 140 5,0% 15,2% Производство изделий из бумаги и картона 48 084 49 883 62 685 50 164 50 689 71 951 4,3% 49,6% Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 35 437 38 174 36 961 35 604 35 904 38 361 0,5% 8,3% Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области 35 449 38 188 36 973 35 618 35 917 38 377 0,5% 8,3% Копирование записанных носителей информации 18 450 18 450 19 650 14 950 17 150 16 500 -19,0% -10,6% Производство кокса и нефтепродуктов 65 477 65 368 64 312 81 927 67 738 67 711 25,1% 3,4% Производство нефтепродуктов 65 496 65 387 64 330 81 955 67 758 67 731 25,1% 3,4% Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей 23 625 23 625 23 850 19 550 22 500 22 500 -17,2% -4,8% Производство химических веществ и химических продуктов 56 518 54 015 56 290 61 578 67 890 57 794 9,0% 2,3% Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 58 020 55 398 58 073 65 001 71 846 59 620 12,0% 2,8% Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 70 567 65 584 65 380 61 387 93 339 64 508 -13,0% -8,6% Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик 34 040 34 647 34 822 29 990 31 146 31 217 -11,9% -8,3% Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 51 541 50 735 51 468 48 849 50 156 51 046 -5,2% -1,0% Производство прочих химических продуктов 46 295 44 797 45 633 47 056 48 052 48 829 1,6% 5,5% Производство химических волокон 91 753 57 528 55 450 56 371 93 430 62 786 -38,6% -31,6% Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 37 201 37 776 38 854 37 387 37 327 38 711 0,5% 4,1% Производство фармацевтических субстанций 33 543 32 165 36 134 28 671 33 349 32 935 -14,5% -1,8% Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 37 225 37 882 38 877 37 444 37 375 38 807 0,6% 4,3% Производство резиновых и пластмассовых изделий 53 866 36 275 39 744 37 325 36 888 37 478 -30,7% -30,4% Производство резиновых изделий 79 496 38 345 43 362 42 266 43 958 40 464 -46,8% -49,1% Производство изделий из пластмасс 34 318 34 695 36 986 33 507 31 216 35 057 -2,4% 2,2% Производство прочей неметаллической минеральной продукции 36 839 38 103 38 993 36 740 36 454 36 463 -0,3% -1,0% Производство стекла и изделий из стекла 45 839 43 854 47 218 44 694 48 539 37 568 -2,5% -18,0% Производство огнеупорных изделий 88 572 93 732 71 872 70 511 69 305 66 445 -20,4% -25,0% Производство строительных керамических материалов 34 320 31 697 32 947 32 392 33 926 32 420 -5,6% -5,5% Производство прочих фарфоровых и керамических изделий 14 700 26 500 14 900 26 800 13 400 26 800 82,3% 82,3% Производство цемента, извести и гипса 24 998 28 028 30 466 28 477 28 924 29 112 13,9% 16,5% Производство изделий из бетона, цемента и гипса 30 744 31 975 33 557 31 443 30 898 33 381 2,3% 8,6% Резка, обработка и отделка камня 12 218 12 218 12 994 10 971 12 359 12 359 -10,2% 1,2% Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки 61 122 69 442 63 198 57 104 51 673 54 153 -6,6% -11,4% Производство металлургическое 34 017 32 214 34 478 30 041 30 650 32 714 -11,7% -3,8% Производство чугуна, стали и ферросплавов 41 346 39 851 42 784 37 978 41 604 40 307 -8,1% -2,5% Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 35 744 34 358 36 600 32 434 31 754 34 458 -9,3% -3,6% Производство прочих стальных изделий первичной обработкой 31 745 31 148 31 618 34 108 35 901 38 575 7,4% 21,5% Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива 17 317 17 317 17 483 14 333 16 492 16 492 -17,2% -4,8% Литье металлов 26 788 22 703 25 176 17 717 15 693 19 665 -33,9% -26,6% Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 34 518 35 655 36 714 32 321 32 506 34 086 -6,4% -1,2% Производство строительных металлических конструкций и изделий 30 619 32 231 33 679 30 319 29 764 31 927 -1,0% 4,3% Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 18 365 18 365 18 536 15 270 17 509 17 509 -16,9% -4,7% Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 20 326 17 522 17 851 14 649 17 355 15 770 -27,9% -22,4% Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии 13 304 13 820 13 779 12 147 14 319 14 421 -8,7% 8,4% Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов 39 524 40 497 41 304 36 988 36 576 37 120 -6,4% -6,1% Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий 40 844 41 843 40 554 34 393 33 102 36 861 -15,8% -9,8% Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 54 464 46 950 48 309 44 984 43 150 54 952 -17,4% 0,9% Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) 64 212 64 212 64 823 53 155 62 291 62 291 -17,2% -3,0% Производство компьютеров и периферийного оборудования 105 848 61 572 48 555 35 227 42 221 67 515 -66,7% -36,2% Производство коммуникационного оборудования 53 618 50 758 81 896 62 027 48 459 48 175 15,7% -10,2% Производство бытовой электроники 51 343 52 748 58 883 43 549 55 774 55 874 -15,2% 8,8% Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов 57 364 48 074 46 602 45 419 43 403 52 050 -20,8% -9,3% Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях 31 576 31 576 31 877 26 139 30 072 30 072 -17,2% -4,8% Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования 34 389 37 765 39 130 39 153 39 643 72 886 13,9% 111,9% Производство электрического оборудования 37 369 38 030 38 292 33 932 36 553 37 513 -9,2% 0,4% Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры 39 276 39 291 40 136 36 663 41 126 38 172 -6,7% -2,8% Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей 33 195 31 067 32 115 34 747 31 098 33 205 4,7% 0,0% Производство кабелей и кабельной арматуры 45 449 42 145 43 144 40 621 45 479 42 569 -10,6% -6,3% Производство электрических ламп и осветительного оборудования 40 387 32 683 36 987 29 038 27 062 33 613 -28,1% -16,8% Производство бытовых приборов 32 245 36 568 34 450 29 283 28 095 36 784 -9,2% 14,1% Производство прочего электрического оборудования 41 080 45 947 47 467 40 008 37 885 37 804 -2,6% -8,0% Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 39 644 39 079 41 294 36 967 39 346 47 142 -6,8% 18,9% Производство машин и оборудования общего назначения 39 026 39 642 41 953 35 654 39 785 51 285 -8,6% 31,4% Производство прочих машин и оборудования общего назначения 37 788 37 015 39 517 40 852 39 203 39 797 8,1% 5,3% Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 37 971 40 505 44 444 42 471 41 543 43 047 11,9% 13,4% Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов 36 380 36 238 36 463 31 268 31 954 32 686 -14,1% -10,2% Производство прочих машин специального назначения 50 360 37 822 37 807 35 242 35 459 37 316 -30,0% -25,9% Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 35 885 40 213 43 141 46 281 37 931 40 314 29,0% 12,3% Производство автотранспортных средств 34 216 38 619 42 247 46 942 36 914 39 462 37,2% 15,3% Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 61 289 57 817 56 661 54 197 50 229 49 909 -11,6% -18,6% Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 41 492 45 575 46 113 43 936 42 077 43 793 5,9% 5,5% Производство прочих транспортных средств и оборудования 46 731 45 738 46 784 45 513 45 251 46 338 -2,6% -0,8% Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 34 525 34 923 31 829 31 843 32 410 31 197 -7,8% -9,6% Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования 47 384 47 828 49 862 49 875 47 284 47 540 5,3% 0,3% Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки 12 300 12 300 13 325 12 275 13 000 13 000 -0,2% 5,7% Производство мебели 22 488 23 790 24 249 17 023 16 276 16 920 -24,3% -24,8% Производство мебели 22 488 23 790 24 249 17 023 16 276 16 920 -24,3% -24,8% Производство прочих готовых изделий 32 007 32 131 33 032 29 329 27 748 27 958 -8,4% -12,6% Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров 15 474 15 556 15 509 12 439 11 499 11 832 -19,6% -23,5% Производство спортивных товаров 33 355 33 355 33 673 27 611 16 482 16 482 -17,2% -50,6% Производство игр и игрушек 12 300 12 300 22 775 20 700 22 125 22 125 68,3% 79,9% Производство медицинских инструментов и оборудования 42 111 42 289 43 615 39 072 37 987 38 014 -7,2% -9,7% Производство изделий, не включенных в другие группировки 20 250 20 332 20 753 18 289 17 292 17 511 -9,7% -13,5% Ремонт и монтаж машин и оборудования 43 721 36 572 39 096 36 730 37 630 36 200 -16,0% -17,2% Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования 43 699 36 534 39 033 36 725 37 659 36 210 -16,0% -17,1% Монтаж промышленных машин и оборудования 46 586 41 497 47 466 37 375 33 746 34 727 -19,8% -25,5% ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 43 874 49 987 46 052 44 292 57 505 46 708 1,0% 6,5% Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 43 874 49 987 46 052 44 292 57 505 46 708 1,0% 6,5% Производство, передача и распределение электроэнергии 50 075 65 852 54 247 53 317 65 065 58 612 6,5% 17,0% Производство и распределение газообразного топлива 44 731 43 241 42 776 41 640 84 594 39 119 -6,9% -12,5% Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35 894 33 635 37 486 34 206 34 338 34 700 -4,7% -3,3% ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 31 275 30 351 31 298 29 435 30 047 29 944 -5,9% -4,3% Забор, очистка и распределение воды 32 695 31 189 32 916 32 275 32 592 33 488 -1,3% 2,4% Забор, очистка и распределение воды 32 695 31 189 32 916 32 275 32 592 33 488 -1,3% 2,4% Сбор и обработка сточных вод 30 035 28 710 29 360 28 834 29 353 29 001 -4,0% -3,4% Сбор и обработка сточных вод 30 035 28 710 29 360 28 834 29 353 29 001 -4,0% -3,4% Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 32 468 32 849 32 953 28 028 28 899 27 750 -13,7% -14,5% Сбор отходов 34 753 34 154 34 752 29 421 29 463 28 068 -15,3% -19,2% Обработка и утилизация отходов 30 905 36 132 30 688 27 405 29 853 25 146 -11,3% -18,6% Деятельность по обработке вторичного сырья 28 836 30 336 30 223 25 681 27 742 27 511 -10,9% -4,6% Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 23 579 22 114 22 838 21 672 23 229 22 402 -8,1% -5,0% Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 23 579 22 114 22 838 21 672 23 229 22 402 -8,1% -5,0% СТРОИТЕЛЬСТВО 30 548 30 664 31 364 28 524 29 827 30 332 -6,6% -0,7% Строительство зданий 30 912 31 062 31 279 28 579 28 357 29 013 -7,5% -6,1% Разработка строительных проектов 16 347 16 347 23 908 21 018 22 760 22 760 28,6% 39,2% Строительство жилых и нежилых зданий 30 935 31 085 31 291 28 592 28 368 29 025 -7,6% -6,2% Строительство инженерных сооружений 31 304 30 423 33 396 32 303 41 134 40 088 3,2% 28,1% Строительство автомобильных и железных дорог 30 908 29 358 31 666 33 278 45 082 42 720 7,7% 38,2% Строительство инженерных коммуникаций 31 245 31 834 32 694 28 109 27 863 30 804 -10,0% -1,4% Строительство прочих инженерных сооружений 34 415 36 185 47 884 31 423 28 111 31 338 -8,7% -8,9% Работы строительные специализированные 29 500 30 118 30 354 26 236 25 410 26 594 -11,1% -9,9% Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка 33 207 34 455 31 883 27 596 26 194 26 677 -16,9% -19,7% Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ 28 033 28 625 30 096 25 410 24 306 25 807 -9,4% -7,9% Работы строительные отделочные 21 596 21 368 21 815 19 357 17 241 17 437 -10,4% -19,3% Работы строительные специализированные прочие 32 328 32 740 32 748 29 446 30 264 31 668 -8,9% -2,0% ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 31 846 31 105 31 963 29 307 27 797 28 303 -8,0% -11,1% Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 34 768 33 699 34 732 30 884 29 507 30 004 -11,2% -13,7% Торговля автотранспортными средствами 39 627 38 877 40 472 35 310 34 266 35 572 -10,9% -10,2% Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 30 275 32 027 32 537 29 977 28 181 28 045 -1,0% -7,4% Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 34 929 30 754 31 903 28 031 26 931 27 429 -19,8% -21,5% Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 40 824 40 824 41 212 33 794 38 880 38 880 -17,2% -4,8% Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 34 204 34 236 34 449 31 859 29 966 30 553 -6,9% -10,7% Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 38 793 39 304 37 959 34 648 32 320 32 866 -10,7% -15,3% Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 31 150 31 779 32 479 32 126 27 359 29 080 3,1% -6,6% Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 33 987 32 133 33 038 32 661 32 158 31 600 -3,9% -7,0% Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 35 422 35 013 35 406 31 153 29 632 30 973 -12,1% -12,6% Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием 33 580 32 499 32 884 30 139 26 241 26 000 -10,2% -22,6% Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 39 978 38 976 40 400 35 320 32 804 34 615 -11,7% -13,4% Торговля оптовая специализированная прочая 31 954 33 662 33 242 31 565 28 934 29 531 -1,2% -7,6% Торговля оптовая неспециализированная 32 951 32 370 32 596 29 346 28 223 28 208 -10,9% -14,4% Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 28 622 27 300 28 695 26 415 25 219 25 690 -7,7% -10,2% Торговля розничная в неспециализированных магазинах 28 219 27 611 29 741 28 369 27 481 26 851 0,5% -4,9% Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 18 962 17 259 18 265 16 145 16 770 15 946 -14,9% -15,9% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 32 539 31 668 31 633 31 888 30 780 33 754 -2,0% 3,7% Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 38 816 36 579 38 401 32 881 33 252 37 166 -15,3% -4,3% Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 31 685 27 220 29 388 32 337 26 727 26 342 2,1% -16,9% Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 16 724 16 621 16 715 13 723 11 462 11 448 -17,9% -31,5% Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 30 355 29 084 29 316 22 319 20 068 22 380 -26,5% -26,3% Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 33 706 33 706 33 912 28 102 31 679 31 679 -16,6% -6,0% Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 30 326 30 442 31 496 27 980 27 471 31 008 -7,7% 2,2% ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 35 506 34 659 36 498 38 423 33 690 34 827 8,2% -1,9% Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 37 623 37 183 38 852 43 986 36 517 35 354 16,9% -6,0% Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 51 866 45 466 48 165 49 413 40 951 42 896 -4,7% -17,3% Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 50 559 52 135 49 302 52 968 47 817 47 041 4,8% -7,0% Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 31 017 30 485 30 724 24 163 24 709 27 969 -22,1% -9,8% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 33 790 33 814 36 367 31 216 29 890 30 177 -7,6% -10,7% Деятельность трубопроводного транспорта 58 207 57 155 58 872 141 674 82 988 64 933 143,4% 11,6% Деятельность водного транспорта 25 910 24 280 26 599 25 167 30 056 30 583 -2,9% 18,0% Деятельность морского грузового транспорта 30 880 30 880 31 170 25 560 29 410 29 410 -17,2% -4,8% Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 40 864 40 873 41 393 36 466 38 475 37 238 -10,8% -8,9% Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 20 497 18 123 21 189 21 039 26 557 27 702 2,6% 35,1% Деятельность воздушного и космического транспорта 110 873 111 870 146 356 114 328 107 657 106 935 3,1% -3,6% Деятельность пассажирского воздушного транспорта 111 104 112 105 146 751 114 625 107 884 107 160 3,2% -3,6% Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта 62 820 62 820 63 420 52 000 59 820 59 820 -17,2% -4,8% Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 28 839 27 518 28 969 25 273 24 441 24 634 -12,4% -14,6% Деятельность по складированию и хранению 33 582 32 584 34 254 28 201 27 989 28 860 -16,0% -14,1% Деятельность транспортная вспомогательная 27 929 26 550 27 954 24 708 23 743 23 797 -11,5% -14,8% Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 32 359 29 676 30 307 30 023 31 797 52 522 -7,2% 62,3% Деятельность почтовой связи общего пользования 34 091 31 050 31 717 31 719 33 596 56 779 -7,0% 66,6% Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность 19 112 19 125 19 481 16 930 16 478 17 156 -11,4% -10,2% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 25 096 24 542 25 720 20 547 19 241 21 191 -18,1% -15,6% Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 29 535 28 026 28 711 21 098 20 851 22 859 -28,6% -22,6% Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 30 075 28 138 29 298 20 966 19 834 21 885 -30,3% -27,2% Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 26 953 27 515 26 700 22 003 23 735 25 278 -18,4% -6,2% Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах 23 661 23 661 23 886 19 586 22 534 22 534 -17,2% -4,8% Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 26 865 27 737 24 963 21 765 27 667 29 434 -19,0% 9,6% Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 23 733 23 465 24 769 20 368 18 745 20 688 -14,2% -12,8% Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 23 251 22 687 23 423 18 773 17 200 19 232 -19,3% -17,3% Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания 25 199 25 448 27 688 23 488 21 629 23 548 -6,8% -6,6% Подача напитков 14 269 14 197 14 320 11 764 12 462 12 485 -17,6% -12,5% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 51 903 50 721 51 754 54 246 49 115 51 739 4,5% -0,3% Деятельность издательская 29 931 30 395 30 775 27 576 29 444 29 820 -7,9% -0,4% Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности 29 838 30 303 30 683 27 508 29 357 29 736 -7,8% -0,3% Издание программного обеспечения 56 929 56 929 57 471 47 114 54 214 54 214 -17,2% -4,8% Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 25 033 23 706 27 213 19 877 30 016 21 808 -20,6% -12,9% Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 25 033 23 706 27 213 19 877 30 016 21 808 -20,6% -12,9% Деятельность в области телевизионного и радиовещания 29 944 32 115 31 871 28 111 31 962 30 267 -6,1% 1,1% Деятельность в области радиовещания 20 536 20 587 21 000 17 542 17 146 16 975 -14,6% -17,3% Деятельность в области телевизионного вещания 34 292 37 501 36 968 32 924 38 658 36 537 -4,0% 6,5% Деятельность в сфере телекоммуникаций 40 336 40 514 43 010 56 202 41 585 40 364 39,3% 0,1% Деятельность в области связи на базе проводных технологий 39 240 38 863 40 085 54 085 39 927 39 687 37,8% 1,1% Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий 45 169 47 806 55 739 65 343 48 855 43 292 44,7% -4,2% Деятельность в области телекоммуникаций прочая 25 742

22 850 18 750 21 550 21 550 -27,2% -16,3% Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 72 764 69 400 69 184 68 574 64 985 71 764 -5,8% -1,4% Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 72 764 69 400 69 184 68 574 64 985 71 764 -5,8% -1,4% Деятельность в области информационных технологий 34 902 36 476 38 060 34 639 35 402 36 084 -0,8% 3,4% Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 37 133 38 625 39 862 35 507 36 151 37 336 -4,4% 0,5% Деятельность в области информационных услуг прочая 25 200 26 728 30 075 30 812 32 305 31 186 22,3% 23,8% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 48 689 58 115 60 756 54 133 56 577 51 994 11,2% 6,8% Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 49 045 60 289 62 139 54 561 58 415 52 474 11,2% 7,0% Денежное посредничество 48 925 61 690 63 786 55 582 59 632 53 171 13,6% 8,7% Деятельность холдинговых компаний 37 137 37 261 47 653 34 906 68 262 37 147 -6,0% 0,0% Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций 38 182 38 182 35 000 35 593 37 185 37 185 -6,8% -2,6% Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 50 720 51 409 51 014 48 290 48 356 47 930 -4,8% -5,5% Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 46 815 45 583 53 087 55 062 46 276 51 430 17,6% 9,9% Страхование 45 928 45 118 52 768 55 016 45 645 49 327 19,8% 7,4% Деятельность негосударственных пенсионных фондов 64 500 54 811 59 525 55 974 58 514 92 577 -13,2% 43,5% Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 46 669 48 239 53 553 41 786 45 320 41 867 -10,5% -10,3% Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 51 384 53 708 61 506 45 818 51 691 45 441 -10,8% -11,6% Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения 28 266 26 866 21 698 22 847 18 641 23 457 -19,2% -17,0% Деятельность по управлению фондами 119 669 119 669 120 808 99 062 105 953 105 953 -17,2% -11,5% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 29 424 28 974 30 012 25 795 26 076 25 767 -12,3% -12,4% Операции с недвижимым имуществом 29 424 28 974 30 012 25 795 26 076 25 767 -12,3% -12,4% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 38 927 39 457 40 797 36 076 33 352 34 517 -7,3% -11,3% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 28 069 28 258 28 756 24 072 24 035 24 206 -14,2% -13,8% Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 29 697 28 965 30 210 26 198 26 707 26 160 -11,8% -11,9% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 50 769 52 856 58 620 50 953 51 784 48 170 0,4% -5,1% Деятельность в области права и бухгалтерского учета 33 744 33 255 37 111 47 425 30 626 32 016 40,5% -5,1% Деятельность в области права 33 729 33 997 32 976 31 391 26 783 26 709 -6,9% -20,8% Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 33 748 33 004 38 512 52 915 31 934 33 829 56,8% 0,2% Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 52 296 52 278 63 631 51 547 50 226 50 295 -1,4% -3,8% Деятельность головных офисов 65 286 64 586 81 382 61 757 60 762 59 666 -5,4% -8,6% Консультирование по вопросам управления 39 136 40 086 44 403 41 201 40 177 41 530 5,3% 6,1% Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 48 488 47 405 47 670 45 537 44 681 46 693 -6,1% -3,7% Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 47 865 44 678 44 427 41 353 39 181 43 874 -13,6% -8,3% Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 50 999 58 311 60 349 60 468 63 982 56 670 18,6% 11,1% Научные исследования и разработки 55 949 62 339 63 796 55 244 66 226 65 320 -1,3% 16,7% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 56 625 63 263 64 444 55 725 66 331 65 698 -1,6% 16,0% Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 36 473 36 119 44 254 40 630 62 873 53 309 11,4% 46,2% Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 104 545 110 932 162 522 86 851 107 346 35 407 -16,9% -66,1% Деятельность рекламная 116 016 123 566 188 496 96 017 116 822 28 471 -17,2% -75,5% Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 58 564 61 855 64 505 53 099 58 857 63 305 -9,3% 8,1% Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 20 320 20 267 20 514 17 217 18 474 18 486 -15,3% -9,0% Деятельность в области фотографии 12 200 12 200 13 116 11 108 12 484 12 484 -9,0% 2,3% Деятельность по письменному и устному переводу 13 418 13 418 13 534 11 325 12 786 12 786 -15,6% -4,7% Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки 24 171 24 090 24 255 20 360 21 514 21 505 -15,8% -11,0% Деятельность ветеринарная 23 558 35 550 32 620 29 816 32 398 36 050 26,6% 53,0% Деятельность ветеринарная 23 558 35 550 32 620 29 816 32 398 36 050 26,6% 53,0% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 26 964 26 437 26 754 27 499 25 445 25 078 2,0% -7,0% Аренда и лизинг 30 888 29 256 31 761 27 400 27 251 27 636 -11,3% -10,5% Аренда и лизинг автотранспортных средств 25 727 26 060 26 208 22 896 21 561 22 577 -11,0% -12,2% Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 17 078 17 052 17 103 14 494 28 776 28 770 -15,1% 68,5% Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 32 884 30 858 33 966 29 304 28 164 28 493 -10,9% -13,4% Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав 18 581 18 581 18 750 15 481 17 723 17 723 -16,7% -4,6% Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 22 029 20 992 22 980 22 472 21 314 21 324 2,0% -3,2% Деятельность агентств по подбору персонала 21 105 21 215 21 436 20 090 19 404 19 633 -4,8% -7,0% Деятельность агентств по временному трудоустройству 18 469 18 578 18 635 15 566 15 222 15 343 -15,7% -16,9% Деятельность по подбору персонала прочая 27 826 22 170 28 397 30 738 28 070 27 707 10,5% -0,4% Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 19 878 19 838 20 263 16 386 14 646 14 775 -17,6% -25,7% Деятельность туристических агентств и туроператоров 19 978 19 937 20 367 16 465 14 663 14 795 -17,6% -25,9% Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность 13 787 13 787 13 913 11 526 13 719 13 719 -16,4% -0,5% Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 27 323 27 557 27 100 30 956 27 204 26 639 13,3% -2,5% Деятельность частных охранных служб 27 378 27 614 27 156 31 037 27 262 26 694 13,4% -2,5% Деятельность систем обеспечения безопасности 14 866 14 640 14 284 12 410 13 308 13 628 -16,5% -8,3% Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 27 647 26 430 27 252 25 797 24 890 24 855 -6,7% -10,1% Деятельность по комплексному обслуживанию помещений 50 088 49 696 51 108 51 253 49 874 49 432 2,3% -1,3% Деятельность по чистке и уборке 20 306 18 794 19 740 17 609 16 613 16 791 -13,3% -17,3% Предоставление услуг по благоустройству ландшафта 12 190 12 190 13 040 12 200 16 308 16 308 0,1% 33,8% Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 36 231 34 640 33 734 31 839 33 393 31 736 -12,1% -12,4% Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации 16 822 16 909 17 346 23 154 17 551 17 596 37,6% 4,6% Деятельность центров обработки телефонных вызовов 27 155 21 287 21 550 17 175 18 163 19 751 -36,8% -27,3% Деятельность по организации конференций и выставок 53 518 47 932 49 940 27 125 29 371 30 293 -49,3% -43,4% Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 37 450 36 956 35 710 34 371 37 478 35 012 -8,2% -6,5% ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 35 657 39 226 42 759 40 349 42 921 53 944 13,2% 51,3% Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 35 657 39 226 42 759 40 349 42 921 53 944 13,2% 51,3% Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера 33 047 37 390 45 869 41 071 47 471 54 588 24,3% 65,2% Предоставление государственных услуг обществу 39 049 40 619 41 024 39 998 40 727 52 620 2,4% 34,8% Деятельность в области обязательного социального обеспечения 22 947 40 013 35 327 38 099 28 901 62 134 66,0% 170,8% ОБРАЗОВАНИЕ 29 568 30 893 31 731 29 520 44 795 36 377 -0,2% 23,0% Образование 29 568 30 893 31 731 29 520 44 795 36 377 -0,2% 23,0% Образование общее 26 172 26 637 28 043 26 206 43 595 27 512 0,1% 5,1% Образование профессиональное 42 945 47 835 44 378 43 184 45 713 76 265 0,6% 77,6% Обучение профессиональное 52 786 59 559 49 161 39 011 37 875 33 598 -26,1% -36,4% Образование дополнительное 29 522 30 334 35 485 28 444 52 643 26 672 -3,7% -9,7% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 37 942 37 329 38 072 37 358 42 331 42 717 -1,5% 12,6% Деятельность в области здравоохранения 38 857 38 077 38 964 38 139 43 156 43 570 -1,8% 12,1% Деятельность больничных организаций 38 898 38 110 39 143 39 120 44 829 45 066 0,6% 15,9% Медицинская и стоматологическая практика 42 412 42 320 43 135 36 582 37 647 38 785 -13,7% -8,6% Деятельность в области медицины прочая 35 230 33 846 33 935 33 513 37 866 38 601 -4,9% 9,6% Деятельность по уходу с обеспечением проживания 26 901 27 111 26 220 28 377 35 514 35 513 5,5% 32,0% Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

40 700 53 273 36 813 40 900 42 600 -9,6% 4,7% Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 26 901 27 108 26 213 28 374 35 512 35 510 5,5% 32,0% Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 30 859 32 548 32 330 31 174 33 167 33 420 1,0% 8,3% Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 30 869 32 276 30 928 30 824 32 988 32 139 -0,1% 4,1% Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 30 148 39 083 65 934 39 535 37 471 63 312 31,1% 110,0% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 39 990 38 609 55 948 30 400 41 526 35 537 -24,0% -11,1% Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 33 970 35 366 44 918 31 231 59 509 33 844 -8,1% -0,4% Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 33 970 35 366 44 918 31 231 59 509 33 844 -8,1% -0,4% Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 26 463 25 603 34 191 23 671 36 998 29 062 -10,6% 9,8% Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 26 463 25 603 34 191 23 671 36 998 29 062 -10,6% 9,8% Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 29 819 25 660 19 409 17 086 14 399 18 183 -42,7% -39,0% Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари 29 972 25 794 19 509 17 193 14 530 18 349 -42,6% -38,8% Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 48 512 45 804 70 819 33 159 35 576 39 505 -31,6% -18,6% Деятельность в области спорта 51 398 48 388 76 280 34 987 37 021 41 699 -31,9% -18,9% Деятельность в области отдыха и развлечений 24 704 24 584 25 847 18 071 23 433 21 397 -26,9% -13,4% ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 29 734 31 388 30 825 27 324 28 305 30 984 -8,1% 4,2% Деятельность общественных организаций 38 070 41 053 40 571 37 202 38 509 43 325 -2,3% 13,8% Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций 51 466 45 078 50 732 42 560 45 791 69 972 -17,3% 36,0% Деятельность профессиональных союзов 61 245 74 630 63 457 65 014 65 487 66 098 6,2% 7,9% Деятельность прочих общественных организаций 23 742 24 470 26 715 22 196 23 123 24 654 -6,5% 3,8% Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 23 774 23 611 23 999 20 062 19 778 20 290 -15,6% -14,7% Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 25 354 25 151 25 621 21 537 20 306 20 992 -15,1% -17,2% Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 19 271 19 271 19 390 15 900 18 292 18 292 -17,5% -5,1% Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 26 670 27 963 26 907 23 490 24 781 27 009 -11,9% 1,3% Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 26 670 27 963 26 907 23 490 24 781 27 009 -11,9% 1,3% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 37 067 37 067 37 067 37 067 35 725 35 725 0,0% -3,6% Деятельность экстерриториальных организаций и органов 37 067 37 067 37 067 37 067 35 725 35 725 0,0% -3,6% Деятельность экстерриториальных организаций и органов 37 067 37 067 37 067 37 067 35 725 35 725 0,0% -3,6% Всего по обследуемым видам экономической деятельности 37 040 37 152 39 071 37 078 39 020 38 556 0,1% 4,1% Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) 24 090 23 394 24 240 25 458 25 818 25 244 5,7% 4,8% Растениеводство 01.1+01.2+01.3 24 138 23 466 24 151 23 322 26 588 26 019 -3,4% 7,8% Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 36 041 35 987 37 048 31 531 33 265 35 546 -12,5% -1,4% Ведущие отрасли экономики 43 283 42 732 45 604 44 601 42 755 43 075 3,0% -0,5% Производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки 46 904 41 267 40 039 34 395 41 172 45 074 -26,7% -3,9% Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2) 43 953 43 032 45 060 44 370 44 336 44 102 0,9% 0,3%

При этом, если майское воодушевление в республиканской экономике после выхода из самоизоляции привело к тому, что зарплаты вернулись в среднем к мартовским величинам: выросли на 5,2% к апрелю, до 39 020 рублей, то в июне вновь начали снижаться: средняя зарплата в РТ за шестой месяц потеряла 1,2%.

В результате можно констатировать, что за первое полугодие 2020 года из-за закрытия предприятий на период коронавирусных ограничений средняя зарплата в Татарстане в лучшем случае осталась на январском уровне: несмотря на номинальный рост на 4,1% — так как полугодовая инфляция составила уже 2,6%. А в июле инфляция разогналась, к слову, уже почти до 3%.

Еще хуже обстоят дела со средними зарплатами как раз в ведущих отраслях экономики. Там и без учета инфляции средняя зарплата за полгода снизилась на 0,5% — с 43,3 тыс. до 43 тыс. рублей. Если говорить о важнейшей для РТ отрасли добычи нефти и природного газа, то зарплаты тут с учетом инфляции за полгода снизились, составив к концу июня 73,4 тыс. рублей. Величина зарплат нефтяников, к слову, прямо отражает как волатильность на нефтяном рынке, так и сложные договорные процессы между странами ОПЕК: так, в марте и апреле, когда нефтедобыча себя не сдерживала (что привело к падению нефтяных котировок), зарплаты доходили до пиковых значений в 77,3 тыс. и 88 тыс. рублей. Но всеобщий мировой локдаун, резко снизивший спрос на топливо, отразился и на кошельках нефтяников: их средние зарплаты в мае упали сразу до 68,2 тыс. рублей.

Особняком стоят чиновники, военные, медики

Исключением на фоне общего тренда стали зарплаты чиновников, военных, медиков. В целом у госслужащих Татарстана за первое полугодие зарплаты выросли аж в 1,5 раза: с 35,6 тыс. до 54 тыс. рублей — и не только благодаря росту зарплат у обеспечивающих военную безопасность работников РТ (она выросла как раз на 51,3%), у простых чиновников, в том числе местного самоуправления, зарплаты в карантинные месяцы выросли вообще на 65,2% — с 33 тыс. до 54,5 тыс. рублей.

У соцработников, оказавшихся одними из ключевых работников в период борьбы с пандемией, зарплата выросла вообще почти в три раза: с 23 тыс. до 62 тыс. рублей.

В целом, у госслужащих Татарстана за первое полугодие зарплаты выросли аж в 1,5 раза: с 35,6 тыс. до 54 тыс. рублей. Фото Максима Платонова

У медиков, в зависимости от специфики их работы, зарплаты, конечно, тоже выросли. Правда, не так серьезно как у чиновников, в целом лишь на 12,6%: с 38 тыс. до 42,7 тыс. рублей за полгода. Зато особенно она увеличилась у медработников, обеспечивающих деятельность в области здравоохранения с обеспечением проживания (то есть в больницах и поликлиниках): с января по июнь средняя зарплата их выросла на треть — по-видимому, во многом благодаря путинским надбавкам тем, кто работал с ковидными больными — с 27 тыс. до 35,5 тыс. рублей. И в два раза выросла зарплата у медработников, предоставляющих социальные услуги: с 30 тыс. до 63 тыс. рублей.

Серьезно подросли зарплаты и у работников образования (на 23% — до 36,3 тыс. рублей), особенно профессионального, где зарплаты выросли на 77,6%: с 43 тыс до 76,2 тыс. рублей.

Серьезно упали зарплаты в рекламной сфере и рознице

Впрочем, в подавляющем числе других отраслей, пострадавших от вынужденного закрытия предприятий и организаций, доходы работников все-таки упали. И в некоторых — довольно существенно.

Из-за резкого снижения деловой активности весной — в начале лета 2020 года существенно просел рекламный рынок, где зарплаты были местами в три раза выше средней по Татарстану. Еще в начале года по рынку зарплаты рекламщиков превышали 100 тыс. рублей. Однако к концу первого полугодия их средняя зарплата в РТ съежилась чуть ли не в три раза, составив всего 35,4 тыс. рублей. Это самое большое падение зарплат по всем видам экономической деятельности в Татарстане.

Средняя зарплата торговых работников в РТ в целом снизилась за полгода на 11%, составив к началу июля 2020 года 28,3 тыс. рублей. Фото Ильи Репина

Одна из самых пострадавших от карантина отраслей в Татарстане, как известно, торговля, оптовая и розничная. И действительно, средняя зарплата торговых работников в РТ в целом снизилась за полгода на 11%, составив к началу июля 2020 года 28,3 тыс. рублей. Больше всего похудели кошельки у продавцов, работающих в торгово-развлекательных центрах, которые были закрыты дольше остальных, там зарплаты рухнули за 6 месяцев сразу на треть: с 16,7 тыс. до 11,4 тыс. рублей. Аналогично снизились и зарплаты работников специализированных магазинов (с 30,3 тыс. до 22,3 тыс. рублей) и прочих. Самое удивительное в том, что снизились и зарплаты в магазинах, избежавших закрытия на карантин — продовольственных: с 19 тыс. рублей в январе до 16 тыс. рублей в июне.

Зато выросли зарплаты у работников онлайн-магазинов и курьеров

Показательно, что единственные предприятия торговой отрасли, работники которых слабо почувствовали на себе кризис или же не почувствовали вообще, это занимающиеся торговлей вне магазинов, палаток и рынков (онлайн-торговля) — здесь зарплата выросла с 30,3 тыс. до 31 тыс. рублей за полгода, подросла за это время и зарплата у работников АЗС — с 32,5 тыс. до 33,7 тыс. рублей.

Из-за необходимости доставки товаров потребителю, минуя магазины, вырос в карантин спрос на почтовые и курьерские услуги, у работников которых зарплаты поэтому и выросли впечатляющим образом: с 32,3 тыс. до 52,5 тыс. рублей, или на 60%. Напротив, из-за снижения как раз пассажиропотока в силу режима самоограничения и опасения граждан, пассажироперевозки относятся к числу самых пострадавших отраслей. Здесь средние зарплаты работников предприятий снизились за первое полугодие 2020 года на 17%, составив 42,8 тыс. рублей на рынке междугородных и международных перевозок.

Прямо коснулись эпидемия и карантин гостиничного бизнеса и общепита, зарплаты работников обеих отраслей потеряли за первое полугодие 2020 года 15,6% своей величины. Фото Максима Платонова

Упали почти на четверть доходы работников гостиниц, общепита и туризма

Прямо коснулись эпидемия и карантин гостиничного бизнеса и общепита, зарплата работников обеих отраслей потеряла за первое полугодие 2020 года 15,6% своей величины — в среднем по РТ она составила к началу июля всего 21,2 тыс. рублей (в начале года — была 25 тыс. рублей). Из них сильнее пострадали работники гостиниц, доходы которых сократились в среднем почти на 10 тыс. рублей (с 30 тыс. до 21 тыс.).

Аналогичная ситуация в туристическом бизнесе, там зарплаты работников турагентств по понятным причинам к июню упали более чем на четверть: с 20 тыс. до 15 тыс. рублей. Серьезно упали зарплаты и у работников организаций, работающих в области спорта, отдыха и развлечений, так как все соответствующие сооружения, стадионы и площадки были закрыты месяц, а то и более. Здесь зарплаты упали почти на 20%, составив к концу июня всего 40 тыс. рублей (в начале года они достигали 50 тыс.).

Сократились зарплаты у мебельщиков, металлургов и монтажников оборудования

Во многом из-за закрытия непродовольственных магазинов пострадала и обрабатывающая отрасль, включающая в себя более 100 отдельных отраслевых производств. Наполовину упали за полгода средние зарплаты в предприятиях, производящих спортивные товары, — с 33,3 тыс. до 16,4 тыс. рублей. Почти настолько же похудели кошельки и у работников производств резиновых изделий — здесь зарплаты за 6 месяцев снизились в среднем с 80 тыс. до 40,4 тыс. рублей. На треть эпидемия сократила зарплаты у работников предприятий, производящих компьютеры и периферийное оборудование, обычно высокооплачиваемого и высокотехнологичного производства. Средняя зарплата здесь снизилась со 105,8 тыс. до до 67,5 тыс. рублей.

Из-за остановки подавляющего большинства промышленных производств снизилась и потребность в поставках на заводы необходимых станков. На четверть снизились средние зарплаты у металлургов (с 26,7 тыс. до 19,6 тыс. рублей), у работников компаний, производящих машины спецназначения (с 50 тыс. до 37,3 тыс. рублей), а также занимающихся монтажом промышленных машин и оборудования (с 46,5 тыс. до 34,7 тыс. рублей). Еще в апреле — мае стало известно о кризисе и на рынке производства мебели в Татарстане. В результате и у работников мебельных производств средняя зарплата уже к концу апреля упала на четверть, составив к концу июня 17 тыс. рублей (в январе она составляла 22,5 тыс.). Одновременно по тем же причинам снизилась и зарплата у работников, занимающихся распиловкой и строганием древесины: с 31 тыс. до 24,4 тыс. рублей.

Производители игр и игрушек, спрос на которые вынужденно вырос, чувствовали себя неплохо: средняя зарплата у работников соответствующих предприятий выросла за полгода почти в два раза. Фото Александра Артемьева

Производители игр заработали на самоизоляции граждан

В кризис резко снижается спрос на престижные товары, как и вообще на товары не первой необходимости, поэтому неудивительно, что у работников ювелирных производств средняя зарплата за полгода потеряла 23,5%, составив лишь 11,8 тыс. рублей. Аналогично сократилась и средняя зарплата на предприятиях, занимающихся отделкой кожи, производством чемоданов, сумок, выделкой и крашением меха — с 21,6 тыс. до 16,8 тыс. рублей, так как подавляющее число магазинов, где обычно продаются соответствующие изделия, более месяца были закрыты. У работников более высокотехнологичного производства текстильных тканей зарплаты тоже упали на 20% — с 84,5 тыс. до 68,4 тыс. рублей.

Но при том, что просел вообще почти весь сектор производства готовых изделий, производители как раз игр и игрушек, спрос на которые вынужденно вырос, чувствовали себя неплохо: средняя зарплата у работников соответствующих предприятий выросла за полгода почти в два раза (особенно на фоне общего уныния): с 12,3 тыс. до 22,1 тыс. рублей. В топе отраслей, где зарплаты в коронавирусное полугодие, напротив, выросли, можно увидеть как раз связанные во многом с домашним, «карантинным», потреблением. Зарплаты в производствах фото- и кинооборудования в РТ выросли вообще в два раза, с 34,3 тыс. до 72,8 тыс. рублей. Впечатляющий рост показали производства фарфоровых и керамических изделий (зарплаты выросли с 14,7 тыс. до 26,8 тыс. рублей), изделий из бумаги и картона (рост зарплат в 1,5 раза — до 72 тыс. рублей). На 20,6% — с 34,4 тыс. до 41,5 тыс. — выросли зарплаты у работников производств муки и круп, на 14% — у работников производств бытовых приборов (до 36,7 тыс. рублей). Так как строительный рынок в РТ был запущен еще в апреле, пока многие татарстанцы сидели по домам, производство цемента, извести и гипса не очень пострадало — средние зарплаты здесь выросли с 25 тыс. до 40 тыс. рублей. На карантинные условия самоизоляции, заставляющие людей избегать общественного транспорта, можно списать и рост зарплат в производствах автотранспортных средств. Но здесь, скорее, сыграла роль необходимость грузоперевозок продовольственных товаров в карантин, и, главным образом, строительный рынок, нуждающийся в грузовиках.

На менее 40 обрабатывающих производств Татарстана, где зарплаты выросли или не очень упали, пришлось почти 70, где средняя зарплата упала.

В сельском хозяйстве в карантинное полугодие средняя зарплата почти не падала. Фото Максима Платонова

Средние зарплаты в АПК упали не так существенно

Если говорить об АПК Татарстана, то средние зарплаты работников рыболовных производств за первое полугодие 2020 года рухнули на 60%: с 35,8 тыс. до 14 тыс. рублей. Причем это нельзя списать на нерестовый запрет на добычу водных ресурсов, так как он в этом году начался в разгар карантина, 25 апреля, и закончился 5 июня. А зарплаты у рыбаков упали почти в два раза уже в марте.

На 8% к концу июня 2020 года упали зарплаты в сельхозпредприятиях, занимающихся выращиванием многолетних культур, составив 15,4 тыс. рублей, и на 20,7% — в занимающихся выращиванием рассады — с 26,7 тыс. до 21,2 тыс. рублей. Справедливости ради надо отметить, что в сельском хозяйстве с его зарплатами, отстающими от средних по промышленным предприятиям РТ, в карантинное полугодие средняя зарплата почти не падала, увеличившись с января по май на 7,2% — с 24 тыс. до 25,6 тыс. рублей. Однако и здесь, как и во всей экономике Татарстана, средние зарплаты в июне начали снижаться, потеряв почти 2%.