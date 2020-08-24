Кто заработал в пандемию: у чиновников, военных и медиков зарплаты выросли в полтора раза
Средняя зарплата в большинстве других отраслей, напротив, серьезно упала — за редкими и любопытными исключениями
Средняя зарплата в Татарстане резко упала в нерабочие дни апреля и продолжила снижаться в последующие месяцы. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив данные ЕМИСС (платформа Росстата с межведомственной статистикой), серьезно упали зарплаты в рекламной сфере и рознице, почти на четверть сократились доходы работников гостиниц, общепита и туризма. Кризис на себе почувствовали также мебельщики, металлурги и монтажники оборудования. Но есть и те, чьи доходы, напротив, выросли в условиях пандемии. Ростом зарплат обязаны самоизоляции и, как следствие, возросшей армии клиентов работники онлайн-магазинов, курьеры и производители игр. Однако больше всего повезло чиновникам и военным — их зарплаты местами выросли чуть ли не в 1,5 раза. Само собой разумеется и не вызывает вопросов повышение зарплат у медиков, чья нагрузка по вине коронавируса многократно возросла.
Средняя зарплата снизилась
До начала пандемии, кризиса на нефтяном рынке и падения рубля средняя зарплата в Татарстане по всем видам экономической деятельности составляла 37 040 рублей (в январе 2020 года). В феврале и марте, пока коронавирус не пришел в полной мере в Россию и ее регионы, она продолжала расти, достигнув соответственно отметок в 37 152 и даже 39 тысяч рублей.
Самый впечатляющий рост был перед самым локдауном, в марте он превысил 5%, и даже с учетом инфляции на тот момент (1,3% с начала года), то есть средняя зарплата в РТ выросла не только номинально, но и реально. Однако в апреле, всего за один месяц, татарстанские зарплаты потеряли в своих размерах более 5%, в среднем опустившись с 39 071 до 37 078 рублей. За 4 месяца, таким образом, средняя зарплата в Татарстане как будто выросла на 0,1%, но в действительности даже снизилась на 2% — если учитывать инфляцию в РФ, составившую к апрелю уже 2,13%.
|Республика Татарстан
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|2020
|Вид экономической деятельности
|январь
|февраль
|март
|апрель
|май
|июнь
|Динамика апрель к январю
|Динамика июнь к январю
|СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
|23 928
|23 345
|24 407
|25 093
|25 640
|25 202
|4,9%
|5,3%
|Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
|24 055
|23 374
|24 477
|25 320
|25 778
|25 283
|5,3%
|5,1%
|Выращивание однолетних культур
|24 162
|23 475
|24 176
|23 406
|26 746
|26 168
|-3,1%
|8,3%
|Выращивание многолетних культур
|16 631
|16 590
|16 000
|14 307
|15 406
|15 390
|-14,0%
|-7,5%
|Выращивание рассады
|26 734
|26 682
|26 987
|22 345
|21 210
|21 205
|-16,4%
|-20,7%
|Животноводство
|25 305
|24 512
|25 560
|28 682
|25 987
|25 705
|13,3%
|1,6%
|Смешанное сельское хозяйство
|21 094
|20 521
|21 312
|22 018
|24 038
|22 847
|4,4%
|8,3%
|Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции
|23 470
|23 082
|28 540
|23 156
|25 123
|26 048
|-1,3%
|11,0%
|Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
|23 827
|22 383
|21 571
|20 724
|24 606
|21 614
|-13,0%
|-9,3%
|Лесоводство и лесозаготовки
|21 118
|22 744
|23 294
|20 934
|23 376
|23 956
|-0,9%
|13,4%
|Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
|20 040
|20 623
|22 516
|20 057
|23 354
|22 442
|0,1%
|12,0%
|Лесозаготовки
|21 083
|21 984
|21 874
|21 853
|22 704
|25 359
|3,7%
|20,3%
|Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок
|24 185
|30 002
|27 810
|21 775
|24 501
|25 674
|-10,0%
|6,2%
|Рыболовство и рыбоводство
|28 246
|23 570
|17 561
|14 528
|14 631
|17 410
|-48,6%
|-38,4%
|Рыболовство
|35 842
|25 920
|14 427
|13 889
|13 937
|14 090
|-61,2%
|-60,7%
|Рыбоводство
|19 990
|18 999
|22 229
|15 480
|15 720
|22 624
|-22,6%
|13,2%
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|60 730
|57 796
|64 787
|61 831
|55 234
|58 651
|1,8%
|-3,4%
|Добыча угля
|12 267
|12 267
|14 000
|12 967
|13 667
|13 667
|5,7%
|11,4%
|Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)
|12 267
|12 267
|14 000
|12 967
|13 667
|13 667
|5,7%
|11,4%
|Добыча нефти и природного газа
|72 225
|69 476
|77 376
|88 098
|68 262
|73 433
|22,0%
|1,7%
|Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа
|72 225
|69 476
|77 376
|88 098
|68 262
|73 433
|22,0%
|1,7%
|Добыча прочих полезных ископаемых
|20 864
|20 298
|21 228
|18 865
|20 630
|20 879
|-9,6%
|0,1%
|Добыча камня, песка и глины
|20 895
|20 328
|21 255
|18 888
|20 656
|20 906
|-9,6%
|0,0%
|Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
|12 260
|12 260
|13 920
|12 600
|13 500
|13 500
|2,8%
|10,1%
|Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
|56 101
|52 636
|59 413
|47 972
|49 044
|51 288
|-14,5%
|-8,6%
|Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
|56 101
|52 636
|59 413
|47 972
|49 044
|51 288
|-14,5%
|-8,6%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|42 391
|40 732
|42 953
|42 712
|41 756
|42 502
|0,8%
|0,3%
|Производство пищевых продуктов
|33 332
|31 004
|34 220
|31 593
|31 258
|32 116
|-5,2%
|-3,6%
|Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
|31 198
|28 847
|29 663
|31 322
|26 793
|27 661
|0,4%
|-11,3%
|Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
|23 202
|23 490
|24 095
|21 203
|19 265
|20 922
|-8,6%
|-9,8%
|Переработка и консервирование фруктов и овощей
|40 690
|35 340
|39 568
|32 934
|28 468
|32 867
|-19,1%
|-19,2%
|Производство растительных и животных масел и жиров
|52 351
|53 847
|55 750
|52 669
|55 672
|54 841
|0,6%
|4,8%
|Производство молочной продукции
|33 990
|31 459
|34 419
|31 506
|33 685
|33 885
|-7,3%
|-0,3%
|Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов
|34 454
|34 678
|35 906
|37 186
|33 755
|41 538
|7,9%
|20,6%
|Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
|23 320
|22 213
|24 335
|22 200
|20 066
|21 187
|-4,8%
|-9,1%
|Производство прочих пищевых продуктов
|38 827
|33 683
|43 026
|32 919
|35 904
|33 299
|-15,2%
|-14,2%
|Производство готовых кормов для животных
|46 144
|39 655
|45 971
|43 848
|45 802
|47 766
|-5,0%
|3,5%
|Производство напитков
|44 234
|39 458
|43 486
|42 592
|38 655
|41 175
|-3,7%
|-6,9%
|Производство напитков
|44 234
|39 458
|43 486
|42 592
|38 655
|41 175
|-3,7%
|-6,9%
|Производство текстильных изделий
|32 120
|30 837
|31 979
|30 895
|30 063
|29 316
|-3,8%
|-8,7%
|Подготовка и прядение текстильных волокон
|12 300
|12 300
|13 100
|12 500
|12 900
|12 900
|1,6%
|4,9%
|Производство текстильных тканей
|84 544
|90 993
|89 025
|74 317
|71 133
|68 476
|-12,1%
|-19,0%
|Отделка тканей и текстильных изделий
|33 840
|33 840
|34 167
|28 013
|32 233
|32 233
|-17,2%
|-4,7%
|Производство прочих текстильных изделий
|31 733
|30 430
|31 604
|30 679
|29 789
|29 043
|-3,3%
|-8,5%
|Производство одежды
|14 850
|15 611
|16 813
|15 005
|14 735
|16 335
|1,0%
|10,0%
|Производство одежды, кроме одежды из меха
|13 622
|14 488
|15 016
|14 158
|13 850
|14 387
|3,9%
|5,6%
|Производство меховых изделий
|27 204
|27 204
|27 465
|22 520
|25 909
|25 909
|-17,2%
|-4,8%
|Производство вязаных и трикотажных изделий одежды
|24 228
|24 197
|31 474
|21 450
|21 163
|32 490
|-11,5%
|34,1%
|Производство кожи и изделий из кожи
|20 847
|20 990
|22 119
|19 959
|18 430
|19 397
|-4,3%
|-7,0%
|Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха
|21 630
|21 464
|20 951
|18 565
|16 911
|16 819
|-14,2%
|-22,2%
|Производство обуви
|20 375
|20 680
|22 908
|20 889
|19 496
|21 254
|2,5%
|4,3%
|Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
|37 750
|33 921
|35 692
|34 893
|35 222
|33 641
|-7,6%
|-10,9%
|Распиловка и строгание древесины
|31 054
|31 076
|31 388
|25 975
|24 356
|24 406
|-16,4%
|-21,4%
|Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
|38 414
|34 201
|36 116
|35 774
|36 296
|34 555
|-6,9%
|-10,0%
|Производство бумаги и бумажных изделий
|47 707
|49 483
|63 018
|49 770
|50 286
|70 449
|4,3%
|47,7%
|Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
|41 775
|43 547
|68 184
|43 856
|44 316
|48 140
|5,0%
|15,2%
|Производство изделий из бумаги и картона
|48 084
|49 883
|62 685
|50 164
|50 689
|71 951
|4,3%
|49,6%
|Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
|35 437
|38 174
|36 961
|35 604
|35 904
|38 361
|0,5%
|8,3%
|Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
|35 449
|38 188
|36 973
|35 618
|35 917
|38 377
|0,5%
|8,3%
|Копирование записанных носителей информации
|18 450
|18 450
|19 650
|14 950
|17 150
|16 500
|-19,0%
|-10,6%
|Производство кокса и нефтепродуктов
|65 477
|65 368
|64 312
|81 927
|67 738
|67 711
|25,1%
|3,4%
|Производство нефтепродуктов
|65 496
|65 387
|64 330
|81 955
|67 758
|67 731
|25,1%
|3,4%
|Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей
|23 625
|23 625
|23 850
|19 550
|22 500
|22 500
|-17,2%
|-4,8%
|Производство химических веществ и химических продуктов
|56 518
|54 015
|56 290
|61 578
|67 890
|57 794
|9,0%
|2,3%
|Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах
|58 020
|55 398
|58 073
|65 001
|71 846
|59 620
|12,0%
|2,8%
|Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов
|70 567
|65 584
|65 380
|61 387
|93 339
|64 508
|-13,0%
|-8,6%
|Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик
|34 040
|34 647
|34 822
|29 990
|31 146
|31 217
|-11,9%
|-8,3%
|Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
|51 541
|50 735
|51 468
|48 849
|50 156
|51 046
|-5,2%
|-1,0%
|Производство прочих химических продуктов
|46 295
|44 797
|45 633
|47 056
|48 052
|48 829
|1,6%
|5,5%
|Производство химических волокон
|91 753
|57 528
|55 450
|56 371
|93 430
|62 786
|-38,6%
|-31,6%
|Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
|37 201
|37 776
|38 854
|37 387
|37 327
|38 711
|0,5%
|4,1%
|Производство фармацевтических субстанций
|33 543
|32 165
|36 134
|28 671
|33 349
|32 935
|-14,5%
|-1,8%
|Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
|37 225
|37 882
|38 877
|37 444
|37 375
|38 807
|0,6%
|4,3%
|Производство резиновых и пластмассовых изделий
|53 866
|36 275
|39 744
|37 325
|36 888
|37 478
|-30,7%
|-30,4%
|Производство резиновых изделий
|79 496
|38 345
|43 362
|42 266
|43 958
|40 464
|-46,8%
|-49,1%
|Производство изделий из пластмасс
|34 318
|34 695
|36 986
|33 507
|31 216
|35 057
|-2,4%
|2,2%
|Производство прочей неметаллической минеральной продукции
|36 839
|38 103
|38 993
|36 740
|36 454
|36 463
|-0,3%
|-1,0%
|Производство стекла и изделий из стекла
|45 839
|43 854
|47 218
|44 694
|48 539
|37 568
|-2,5%
|-18,0%
|Производство огнеупорных изделий
|88 572
|93 732
|71 872
|70 511
|69 305
|66 445
|-20,4%
|-25,0%
|Производство строительных керамических материалов
|34 320
|31 697
|32 947
|32 392
|33 926
|32 420
|-5,6%
|-5,5%
|Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
|14 700
|26 500
|14 900
|26 800
|13 400
|26 800
|82,3%
|82,3%
|Производство цемента, извести и гипса
|24 998
|28 028
|30 466
|28 477
|28 924
|29 112
|13,9%
|16,5%
|Производство изделий из бетона, цемента и гипса
|30 744
|31 975
|33 557
|31 443
|30 898
|33 381
|2,3%
|8,6%
|Резка, обработка и отделка камня
|12 218
|12 218
|12 994
|10 971
|12 359
|12 359
|-10,2%
|1,2%
|Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки
|61 122
|69 442
|63 198
|57 104
|51 673
|54 153
|-6,6%
|-11,4%
|Производство металлургическое
|34 017
|32 214
|34 478
|30 041
|30 650
|32 714
|-11,7%
|-3,8%
|Производство чугуна, стали и ферросплавов
|41 346
|39 851
|42 784
|37 978
|41 604
|40 307
|-8,1%
|-2,5%
|Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
|35 744
|34 358
|36 600
|32 434
|31 754
|34 458
|-9,3%
|-3,6%
|Производство прочих стальных изделий первичной обработкой
|31 745
|31 148
|31 618
|34 108
|35 901
|38 575
|7,4%
|21,5%
|Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива
|17 317
|17 317
|17 483
|14 333
|16 492
|16 492
|-17,2%
|-4,8%
|Литье металлов
|26 788
|22 703
|25 176
|17 717
|15 693
|19 665
|-33,9%
|-26,6%
|Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|34 518
|35 655
|36 714
|32 321
|32 506
|34 086
|-6,4%
|-1,2%
|Производство строительных металлических конструкций и изделий
|30 619
|32 231
|33 679
|30 319
|29 764
|31 927
|-1,0%
|4,3%
|Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей
|18 365
|18 365
|18 536
|15 270
|17 509
|17 509
|-16,9%
|-4,7%
|Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
|20 326
|17 522
|17 851
|14 649
|17 355
|15 770
|-27,9%
|-22,4%
|Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии
|13 304
|13 820
|13 779
|12 147
|14 319
|14 421
|-8,7%
|8,4%
|Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов
|39 524
|40 497
|41 304
|36 988
|36 576
|37 120
|-6,4%
|-6,1%
|Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий
|40 844
|41 843
|40 554
|34 393
|33 102
|36 861
|-15,8%
|-9,8%
|Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
|54 464
|46 950
|48 309
|44 984
|43 150
|54 952
|-17,4%
|0,9%
|Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)
|64 212
|64 212
|64 823
|53 155
|62 291
|62 291
|-17,2%
|-3,0%
|Производство компьютеров и периферийного оборудования
|105 848
|61 572
|48 555
|35 227
|42 221
|67 515
|-66,7%
|-36,2%
|Производство коммуникационного оборудования
|53 618
|50 758
|81 896
|62 027
|48 459
|48 175
|15,7%
|-10,2%
|Производство бытовой электроники
|51 343
|52 748
|58 883
|43 549
|55 774
|55 874
|-15,2%
|8,8%
|Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов
|57 364
|48 074
|46 602
|45 419
|43 403
|52 050
|-20,8%
|-9,3%
|Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях
|31 576
|31 576
|31 877
|26 139
|30 072
|30 072
|-17,2%
|-4,8%
|Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
|34 389
|37 765
|39 130
|39 153
|39 643
|72 886
|13,9%
|111,9%
|Производство электрического оборудования
|37 369
|38 030
|38 292
|33 932
|36 553
|37 513
|-9,2%
|0,4%
|Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры
|39 276
|39 291
|40 136
|36 663
|41 126
|38 172
|-6,7%
|-2,8%
|Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
|33 195
|31 067
|32 115
|34 747
|31 098
|33 205
|4,7%
|0,0%
|Производство кабелей и кабельной арматуры
|45 449
|42 145
|43 144
|40 621
|45 479
|42 569
|-10,6%
|-6,3%
|Производство электрических ламп и осветительного оборудования
|40 387
|32 683
|36 987
|29 038
|27 062
|33 613
|-28,1%
|-16,8%
|Производство бытовых приборов
|32 245
|36 568
|34 450
|29 283
|28 095
|36 784
|-9,2%
|14,1%
|Производство прочего электрического оборудования
|41 080
|45 947
|47 467
|40 008
|37 885
|37 804
|-2,6%
|-8,0%
|Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
|39 644
|39 079
|41 294
|36 967
|39 346
|47 142
|-6,8%
|18,9%
|Производство машин и оборудования общего назначения
|39 026
|39 642
|41 953
|35 654
|39 785
|51 285
|-8,6%
|31,4%
|Производство прочих машин и оборудования общего назначения
|37 788
|37 015
|39 517
|40 852
|39 203
|39 797
|8,1%
|5,3%
|Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|37 971
|40 505
|44 444
|42 471
|41 543
|43 047
|11,9%
|13,4%
|Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов
|36 380
|36 238
|36 463
|31 268
|31 954
|32 686
|-14,1%
|-10,2%
|Производство прочих машин специального назначения
|50 360
|37 822
|37 807
|35 242
|35 459
|37 316
|-30,0%
|-25,9%
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|35 885
|40 213
|43 141
|46 281
|37 931
|40 314
|29,0%
|12,3%
|Производство автотранспортных средств
|34 216
|38 619
|42 247
|46 942
|36 914
|39 462
|37,2%
|15,3%
|Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
|61 289
|57 817
|56 661
|54 197
|50 229
|49 909
|-11,6%
|-18,6%
|Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
|41 492
|45 575
|46 113
|43 936
|42 077
|43 793
|5,9%
|5,5%
|Производство прочих транспортных средств и оборудования
|46 731
|45 738
|46 784
|45 513
|45 251
|46 338
|-2,6%
|-0,8%
|Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
|34 525
|34 923
|31 829
|31 843
|32 410
|31 197
|-7,8%
|-9,6%
|Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования
|47 384
|47 828
|49 862
|49 875
|47 284
|47 540
|5,3%
|0,3%
|Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки
|12 300
|12 300
|13 325
|12 275
|13 000
|13 000
|-0,2%
|5,7%
|Производство мебели
|22 488
|23 790
|24 249
|17 023
|16 276
|16 920
|-24,3%
|-24,8%
|Производство мебели
|22 488
|23 790
|24 249
|17 023
|16 276
|16 920
|-24,3%
|-24,8%
|Производство прочих готовых изделий
|32 007
|32 131
|33 032
|29 329
|27 748
|27 958
|-8,4%
|-12,6%
|Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров
|15 474
|15 556
|15 509
|12 439
|11 499
|11 832
|-19,6%
|-23,5%
|Производство спортивных товаров
|33 355
|33 355
|33 673
|27 611
|16 482
|16 482
|-17,2%
|-50,6%
|Производство игр и игрушек
|12 300
|12 300
|22 775
|20 700
|22 125
|22 125
|68,3%
|79,9%
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|42 111
|42 289
|43 615
|39 072
|37 987
|38 014
|-7,2%
|-9,7%
|Производство изделий, не включенных в другие группировки
|20 250
|20 332
|20 753
|18 289
|17 292
|17 511
|-9,7%
|-13,5%
|Ремонт и монтаж машин и оборудования
|43 721
|36 572
|39 096
|36 730
|37 630
|36 200
|-16,0%
|-17,2%
|Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования
|43 699
|36 534
|39 033
|36 725
|37 659
|36 210
|-16,0%
|-17,1%
|Монтаж промышленных машин и оборудования
|46 586
|41 497
|47 466
|37 375
|33 746
|34 727
|-19,8%
|-25,5%
|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
|43 874
|49 987
|46 052
|44 292
|57 505
|46 708
|1,0%
|6,5%
|Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|43 874
|49 987
|46 052
|44 292
|57 505
|46 708
|1,0%
|6,5%
|Производство, передача и распределение электроэнергии
|50 075
|65 852
|54 247
|53 317
|65 065
|58 612
|6,5%
|17,0%
|Производство и распределение газообразного топлива
|44 731
|43 241
|42 776
|41 640
|84 594
|39 119
|-6,9%
|-12,5%
|Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
|35 894
|33 635
|37 486
|34 206
|34 338
|34 700
|-4,7%
|-3,3%
|ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
|31 275
|30 351
|31 298
|29 435
|30 047
|29 944
|-5,9%
|-4,3%
|Забор, очистка и распределение воды
|32 695
|31 189
|32 916
|32 275
|32 592
|33 488
|-1,3%
|2,4%
|Забор, очистка и распределение воды
|32 695
|31 189
|32 916
|32 275
|32 592
|33 488
|-1,3%
|2,4%
|Сбор и обработка сточных вод
|30 035
|28 710
|29 360
|28 834
|29 353
|29 001
|-4,0%
|-3,4%
|Сбор и обработка сточных вод
|30 035
|28 710
|29 360
|28 834
|29 353
|29 001
|-4,0%
|-3,4%
|Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
|32 468
|32 849
|32 953
|28 028
|28 899
|27 750
|-13,7%
|-14,5%
|Сбор отходов
|34 753
|34 154
|34 752
|29 421
|29 463
|28 068
|-15,3%
|-19,2%
|Обработка и утилизация отходов
|30 905
|36 132
|30 688
|27 405
|29 853
|25 146
|-11,3%
|-18,6%
|Деятельность по обработке вторичного сырья
|28 836
|30 336
|30 223
|25 681
|27 742
|27 511
|-10,9%
|-4,6%
|Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
|23 579
|22 114
|22 838
|21 672
|23 229
|22 402
|-8,1%
|-5,0%
|Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов
|23 579
|22 114
|22 838
|21 672
|23 229
|22 402
|-8,1%
|-5,0%
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|30 548
|30 664
|31 364
|28 524
|29 827
|30 332
|-6,6%
|-0,7%
|Строительство зданий
|30 912
|31 062
|31 279
|28 579
|28 357
|29 013
|-7,5%
|-6,1%
|Разработка строительных проектов
|16 347
|16 347
|23 908
|21 018
|22 760
|22 760
|28,6%
|39,2%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|30 935
|31 085
|31 291
|28 592
|28 368
|29 025
|-7,6%
|-6,2%
|Строительство инженерных сооружений
|31 304
|30 423
|33 396
|32 303
|41 134
|40 088
|3,2%
|28,1%
|Строительство автомобильных и железных дорог
|30 908
|29 358
|31 666
|33 278
|45 082
|42 720
|7,7%
|38,2%
|Строительство инженерных коммуникаций
|31 245
|31 834
|32 694
|28 109
|27 863
|30 804
|-10,0%
|-1,4%
|Строительство прочих инженерных сооружений
|34 415
|36 185
|47 884
|31 423
|28 111
|31 338
|-8,7%
|-8,9%
|Работы строительные специализированные
|29 500
|30 118
|30 354
|26 236
|25 410
|26 594
|-11,1%
|-9,9%
|Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка
|33 207
|34 455
|31 883
|27 596
|26 194
|26 677
|-16,9%
|-19,7%
|Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
|28 033
|28 625
|30 096
|25 410
|24 306
|25 807
|-9,4%
|-7,9%
|Работы строительные отделочные
|21 596
|21 368
|21 815
|19 357
|17 241
|17 437
|-10,4%
|-19,3%
|Работы строительные специализированные прочие
|32 328
|32 740
|32 748
|29 446
|30 264
|31 668
|-8,9%
|-2,0%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|31 846
|31 105
|31 963
|29 307
|27 797
|28 303
|-8,0%
|-11,1%
|Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
|34 768
|33 699
|34 732
|30 884
|29 507
|30 004
|-11,2%
|-13,7%
|Торговля автотранспортными средствами
|39 627
|38 877
|40 472
|35 310
|34 266
|35 572
|-10,9%
|-10,2%
|Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|30 275
|32 027
|32 537
|29 977
|28 181
|28 045
|-1,0%
|-7,4%
|Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|34 929
|30 754
|31 903
|28 031
|26 931
|27 429
|-19,8%
|-21,5%
|Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
|40 824
|40 824
|41 212
|33 794
|38 880
|38 880
|-17,2%
|-4,8%
|Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|34 204
|34 236
|34 449
|31 859
|29 966
|30 553
|-6,9%
|-10,7%
|Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
|38 793
|39 304
|37 959
|34 648
|32 320
|32 866
|-10,7%
|-15,3%
|Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
|31 150
|31 779
|32 479
|32 126
|27 359
|29 080
|3,1%
|-6,6%
|Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
|33 987
|32 133
|33 038
|32 661
|32 158
|31 600
|-3,9%
|-7,0%
|Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
|35 422
|35 013
|35 406
|31 153
|29 632
|30 973
|-12,1%
|-12,6%
|Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием
|33 580
|32 499
|32 884
|30 139
|26 241
|26 000
|-10,2%
|-22,6%
|Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
|39 978
|38 976
|40 400
|35 320
|32 804
|34 615
|-11,7%
|-13,4%
|Торговля оптовая специализированная прочая
|31 954
|33 662
|33 242
|31 565
|28 934
|29 531
|-1,2%
|-7,6%
|Торговля оптовая неспециализированная
|32 951
|32 370
|32 596
|29 346
|28 223
|28 208
|-10,9%
|-14,4%
|Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|28 622
|27 300
|28 695
|26 415
|25 219
|25 690
|-7,7%
|-10,2%
|Торговля розничная в неспециализированных магазинах
|28 219
|27 611
|29 741
|28 369
|27 481
|26 851
|0,5%
|-4,9%
|Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
|18 962
|17 259
|18 265
|16 145
|16 770
|15 946
|-14,9%
|-15,9%
|Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
|32 539
|31 668
|31 633
|31 888
|30 780
|33 754
|-2,0%
|3,7%
|Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
|38 816
|36 579
|38 401
|32 881
|33 252
|37 166
|-15,3%
|-4,3%
|Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|31 685
|27 220
|29 388
|32 337
|26 727
|26 342
|2,1%
|-16,9%
|Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
|16 724
|16 621
|16 715
|13 723
|11 462
|11 448
|-17,9%
|-31,5%
|Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
|30 355
|29 084
|29 316
|22 319
|20 068
|22 380
|-26,5%
|-26,3%
|Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
|33 706
|33 706
|33 912
|28 102
|31 679
|31 679
|-16,6%
|-6,0%
|Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
|30 326
|30 442
|31 496
|27 980
|27 471
|31 008
|-7,7%
|2,2%
|ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
|35 506
|34 659
|36 498
|38 423
|33 690
|34 827
|8,2%
|-1,9%
|Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
|37 623
|37 183
|38 852
|43 986
|36 517
|35 354
|16,9%
|-6,0%
|Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
|51 866
|45 466
|48 165
|49 413
|40 951
|42 896
|-4,7%
|-17,3%
|Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
|50 559
|52 135
|49 302
|52 968
|47 817
|47 041
|4,8%
|-7,0%
|Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
|31 017
|30 485
|30 724
|24 163
|24 709
|27 969
|-22,1%
|-9,8%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|33 790
|33 814
|36 367
|31 216
|29 890
|30 177
|-7,6%
|-10,7%
|Деятельность трубопроводного транспорта
|58 207
|57 155
|58 872
|141 674
|82 988
|64 933
|143,4%
|11,6%
|Деятельность водного транспорта
|25 910
|24 280
|26 599
|25 167
|30 056
|30 583
|-2,9%
|18,0%
|Деятельность морского грузового транспорта
|30 880
|30 880
|31 170
|25 560
|29 410
|29 410
|-17,2%
|-4,8%
|Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
|40 864
|40 873
|41 393
|36 466
|38 475
|37 238
|-10,8%
|-8,9%
|Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
|20 497
|18 123
|21 189
|21 039
|26 557
|27 702
|2,6%
|35,1%
|Деятельность воздушного и космического транспорта
|110 873
|111 870
|146 356
|114 328
|107 657
|106 935
|3,1%
|-3,6%
|Деятельность пассажирского воздушного транспорта
|111 104
|112 105
|146 751
|114 625
|107 884
|107 160
|3,2%
|-3,6%
|Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта
|62 820
|62 820
|63 420
|52 000
|59 820
|59 820
|-17,2%
|-4,8%
|Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
|28 839
|27 518
|28 969
|25 273
|24 441
|24 634
|-12,4%
|-14,6%
|Деятельность по складированию и хранению
|33 582
|32 584
|34 254
|28 201
|27 989
|28 860
|-16,0%
|-14,1%
|Деятельность транспортная вспомогательная
|27 929
|26 550
|27 954
|24 708
|23 743
|23 797
|-11,5%
|-14,8%
|Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
|32 359
|29 676
|30 307
|30 023
|31 797
|52 522
|-7,2%
|62,3%
|Деятельность почтовой связи общего пользования
|34 091
|31 050
|31 717
|31 719
|33 596
|56 779
|-7,0%
|66,6%
|Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
|19 112
|19 125
|19 481
|16 930
|16 478
|17 156
|-11,4%
|-10,2%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
|25 096
|24 542
|25 720
|20 547
|19 241
|21 191
|-18,1%
|-15,6%
|Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
|29 535
|28 026
|28 711
|21 098
|20 851
|22 859
|-28,6%
|-22,6%
|Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
|30 075
|28 138
|29 298
|20 966
|19 834
|21 885
|-30,3%
|-27,2%
|Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
|26 953
|27 515
|26 700
|22 003
|23 735
|25 278
|-18,4%
|-6,2%
|Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
|23 661
|23 661
|23 886
|19 586
|22 534
|22 534
|-17,2%
|-4,8%
|Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
|26 865
|27 737
|24 963
|21 765
|27 667
|29 434
|-19,0%
|9,6%
|Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
|23 733
|23 465
|24 769
|20 368
|18 745
|20 688
|-14,2%
|-12,8%
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|23 251
|22 687
|23 423
|18 773
|17 200
|19 232
|-19,3%
|-17,3%
|Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания
|25 199
|25 448
|27 688
|23 488
|21 629
|23 548
|-6,8%
|-6,6%
|Подача напитков
|14 269
|14 197
|14 320
|11 764
|12 462
|12 485
|-17,6%
|-12,5%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|51 903
|50 721
|51 754
|54 246
|49 115
|51 739
|4,5%
|-0,3%
|Деятельность издательская
|29 931
|30 395
|30 775
|27 576
|29 444
|29 820
|-7,9%
|-0,4%
|Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности
|29 838
|30 303
|30 683
|27 508
|29 357
|29 736
|-7,8%
|-0,3%
|Издание программного обеспечения
|56 929
|56 929
|57 471
|47 114
|54 214
|54 214
|-17,2%
|-4,8%
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
|25 033
|23 706
|27 213
|19 877
|30 016
|21 808
|-20,6%
|-12,9%
|Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
|25 033
|23 706
|27 213
|19 877
|30 016
|21 808
|-20,6%
|-12,9%
|Деятельность в области телевизионного и радиовещания
|29 944
|32 115
|31 871
|28 111
|31 962
|30 267
|-6,1%
|1,1%
|Деятельность в области радиовещания
|20 536
|20 587
|21 000
|17 542
|17 146
|16 975
|-14,6%
|-17,3%
|Деятельность в области телевизионного вещания
|34 292
|37 501
|36 968
|32 924
|38 658
|36 537
|-4,0%
|6,5%
|Деятельность в сфере телекоммуникаций
|40 336
|40 514
|43 010
|56 202
|41 585
|40 364
|39,3%
|0,1%
|Деятельность в области связи на базе проводных технологий
|39 240
|38 863
|40 085
|54 085
|39 927
|39 687
|37,8%
|1,1%
|Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
|45 169
|47 806
|55 739
|65 343
|48 855
|43 292
|44,7%
|-4,2%
|Деятельность в области телекоммуникаций прочая
|25 742
|22 850
|18 750
|21 550
|21 550
|-27,2%
|-16,3%
|Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
|72 764
|69 400
|69 184
|68 574
|64 985
|71 764
|-5,8%
|-1,4%
|Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
|72 764
|69 400
|69 184
|68 574
|64 985
|71 764
|-5,8%
|-1,4%
|Деятельность в области информационных технологий
|34 902
|36 476
|38 060
|34 639
|35 402
|36 084
|-0,8%
|3,4%
|Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
|37 133
|38 625
|39 862
|35 507
|36 151
|37 336
|-4,4%
|0,5%
|Деятельность в области информационных услуг прочая
|25 200
|26 728
|30 075
|30 812
|32 305
|31 186
|22,3%
|23,8%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|48 689
|58 115
|60 756
|54 133
|56 577
|51 994
|11,2%
|6,8%
|Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|49 045
|60 289
|62 139
|54 561
|58 415
|52 474
|11,2%
|7,0%
|Денежное посредничество
|48 925
|61 690
|63 786
|55 582
|59 632
|53 171
|13,6%
|8,7%
|Деятельность холдинговых компаний
|37 137
|37 261
|47 653
|34 906
|68 262
|37 147
|-6,0%
|0,0%
|Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций
|38 182
|38 182
|35 000
|35 593
|37 185
|37 185
|-6,8%
|-2,6%
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|50 720
|51 409
|51 014
|48 290
|48 356
|47 930
|-4,8%
|-5,5%
|Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения
|46 815
|45 583
|53 087
|55 062
|46 276
|51 430
|17,6%
|9,9%
|Страхование
|45 928
|45 118
|52 768
|55 016
|45 645
|49 327
|19,8%
|7,4%
|Деятельность негосударственных пенсионных фондов
|64 500
|54 811
|59 525
|55 974
|58 514
|92 577
|-13,2%
|43,5%
|Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
|46 669
|48 239
|53 553
|41 786
|45 320
|41 867
|-10,5%
|-10,3%
|Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
|51 384
|53 708
|61 506
|45 818
|51 691
|45 441
|-10,8%
|-11,6%
|Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения
|28 266
|26 866
|21 698
|22 847
|18 641
|23 457
|-19,2%
|-17,0%
|Деятельность по управлению фондами
|119 669
|119 669
|120 808
|99 062
|105 953
|105 953
|-17,2%
|-11,5%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|29 424
|28 974
|30 012
|25 795
|26 076
|25 767
|-12,3%
|-12,4%
|Операции с недвижимым имуществом
|29 424
|28 974
|30 012
|25 795
|26 076
|25 767
|-12,3%
|-12,4%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|38 927
|39 457
|40 797
|36 076
|33 352
|34 517
|-7,3%
|-11,3%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|28 069
|28 258
|28 756
|24 072
|24 035
|24 206
|-14,2%
|-13,8%
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|29 697
|28 965
|30 210
|26 198
|26 707
|26 160
|-11,8%
|-11,9%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|50 769
|52 856
|58 620
|50 953
|51 784
|48 170
|0,4%
|-5,1%
|Деятельность в области права и бухгалтерского учета
|33 744
|33 255
|37 111
|47 425
|30 626
|32 016
|40,5%
|-5,1%
|Деятельность в области права
|33 729
|33 997
|32 976
|31 391
|26 783
|26 709
|-6,9%
|-20,8%
|Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
|33 748
|33 004
|38 512
|52 915
|31 934
|33 829
|56,8%
|0,2%
|Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
|52 296
|52 278
|63 631
|51 547
|50 226
|50 295
|-1,4%
|-3,8%
|Деятельность головных офисов
|65 286
|64 586
|81 382
|61 757
|60 762
|59 666
|-5,4%
|-8,6%
|Консультирование по вопросам управления
|39 136
|40 086
|44 403
|41 201
|40 177
|41 530
|5,3%
|6,1%
|Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
|48 488
|47 405
|47 670
|45 537
|44 681
|46 693
|-6,1%
|-3,7%
|Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
|47 865
|44 678
|44 427
|41 353
|39 181
|43 874
|-13,6%
|-8,3%
|Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
|50 999
|58 311
|60 349
|60 468
|63 982
|56 670
|18,6%
|11,1%
|Научные исследования и разработки
|55 949
|62 339
|63 796
|55 244
|66 226
|65 320
|-1,3%
|16,7%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
|56 625
|63 263
|64 444
|55 725
|66 331
|65 698
|-1,6%
|16,0%
|Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
|36 473
|36 119
|44 254
|40 630
|62 873
|53 309
|11,4%
|46,2%
|Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
|104 545
|110 932
|162 522
|86 851
|107 346
|35 407
|-16,9%
|-66,1%
|Деятельность рекламная
|116 016
|123 566
|188 496
|96 017
|116 822
|28 471
|-17,2%
|-75,5%
|Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
|58 564
|61 855
|64 505
|53 099
|58 857
|63 305
|-9,3%
|8,1%
|Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
|20 320
|20 267
|20 514
|17 217
|18 474
|18 486
|-15,3%
|-9,0%
|Деятельность в области фотографии
|12 200
|12 200
|13 116
|11 108
|12 484
|12 484
|-9,0%
|2,3%
|Деятельность по письменному и устному переводу
|13 418
|13 418
|13 534
|11 325
|12 786
|12 786
|-15,6%
|-4,7%
|Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
|24 171
|24 090
|24 255
|20 360
|21 514
|21 505
|-15,8%
|-11,0%
|Деятельность ветеринарная
|23 558
|35 550
|32 620
|29 816
|32 398
|36 050
|26,6%
|53,0%
|Деятельность ветеринарная
|23 558
|35 550
|32 620
|29 816
|32 398
|36 050
|26,6%
|53,0%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|26 964
|26 437
|26 754
|27 499
|25 445
|25 078
|2,0%
|-7,0%
|Аренда и лизинг
|30 888
|29 256
|31 761
|27 400
|27 251
|27 636
|-11,3%
|-10,5%
|Аренда и лизинг автотранспортных средств
|25 727
|26 060
|26 208
|22 896
|21 561
|22 577
|-11,0%
|-12,2%
|Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
|17 078
|17 052
|17 103
|14 494
|28 776
|28 770
|-15,1%
|68,5%
|Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
|32 884
|30 858
|33 966
|29 304
|28 164
|28 493
|-10,9%
|-13,4%
|Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
|18 581
|18 581
|18 750
|15 481
|17 723
|17 723
|-16,7%
|-4,6%
|Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
|22 029
|20 992
|22 980
|22 472
|21 314
|21 324
|2,0%
|-3,2%
|Деятельность агентств по подбору персонала
|21 105
|21 215
|21 436
|20 090
|19 404
|19 633
|-4,8%
|-7,0%
|Деятельность агентств по временному трудоустройству
|18 469
|18 578
|18 635
|15 566
|15 222
|15 343
|-15,7%
|-16,9%
|Деятельность по подбору персонала прочая
|27 826
|22 170
|28 397
|30 738
|28 070
|27 707
|10,5%
|-0,4%
|Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|19 878
|19 838
|20 263
|16 386
|14 646
|14 775
|-17,6%
|-25,7%
|Деятельность туристических агентств и туроператоров
|19 978
|19 937
|20 367
|16 465
|14 663
|14 795
|-17,6%
|-25,9%
|Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
|13 787
|13 787
|13 913
|11 526
|13 719
|13 719
|-16,4%
|-0,5%
|Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
|27 323
|27 557
|27 100
|30 956
|27 204
|26 639
|13,3%
|-2,5%
|Деятельность частных охранных служб
|27 378
|27 614
|27 156
|31 037
|27 262
|26 694
|13,4%
|-2,5%
|Деятельность систем обеспечения безопасности
|14 866
|14 640
|14 284
|12 410
|13 308
|13 628
|-16,5%
|-8,3%
|Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
|27 647
|26 430
|27 252
|25 797
|24 890
|24 855
|-6,7%
|-10,1%
|Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
|50 088
|49 696
|51 108
|51 253
|49 874
|49 432
|2,3%
|-1,3%
|Деятельность по чистке и уборке
|20 306
|18 794
|19 740
|17 609
|16 613
|16 791
|-13,3%
|-17,3%
|Предоставление услуг по благоустройству ландшафта
|12 190
|12 190
|13 040
|12 200
|16 308
|16 308
|0,1%
|33,8%
|Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
|36 231
|34 640
|33 734
|31 839
|33 393
|31 736
|-12,1%
|-12,4%
|Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации
|16 822
|16 909
|17 346
|23 154
|17 551
|17 596
|37,6%
|4,6%
|Деятельность центров обработки телефонных вызовов
|27 155
|21 287
|21 550
|17 175
|18 163
|19 751
|-36,8%
|-27,3%
|Деятельность по организации конференций и выставок
|53 518
|47 932
|49 940
|27 125
|29 371
|30 293
|-49,3%
|-43,4%
|Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
|37 450
|36 956
|35 710
|34 371
|37 478
|35 012
|-8,2%
|-6,5%
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
|35 657
|39 226
|42 759
|40 349
|42 921
|53 944
|13,2%
|51,3%
|Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению
|35 657
|39 226
|42 759
|40 349
|42 921
|53 944
|13,2%
|51,3%
|Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера
|33 047
|37 390
|45 869
|41 071
|47 471
|54 588
|24,3%
|65,2%
|Предоставление государственных услуг обществу
|39 049
|40 619
|41 024
|39 998
|40 727
|52 620
|2,4%
|34,8%
|Деятельность в области обязательного социального обеспечения
|22 947
|40 013
|35 327
|38 099
|28 901
|62 134
|66,0%
|170,8%
|ОБРАЗОВАНИЕ
|29 568
|30 893
|31 731
|29 520
|44 795
|36 377
|-0,2%
|23,0%
|Образование
|29 568
|30 893
|31 731
|29 520
|44 795
|36 377
|-0,2%
|23,0%
|Образование общее
|26 172
|26 637
|28 043
|26 206
|43 595
|27 512
|0,1%
|5,1%
|Образование профессиональное
|42 945
|47 835
|44 378
|43 184
|45 713
|76 265
|0,6%
|77,6%
|Обучение профессиональное
|52 786
|59 559
|49 161
|39 011
|37 875
|33 598
|-26,1%
|-36,4%
|Образование дополнительное
|29 522
|30 334
|35 485
|28 444
|52 643
|26 672
|-3,7%
|-9,7%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
|37 942
|37 329
|38 072
|37 358
|42 331
|42 717
|-1,5%
|12,6%
|Деятельность в области здравоохранения
|38 857
|38 077
|38 964
|38 139
|43 156
|43 570
|-1,8%
|12,1%
|Деятельность больничных организаций
|38 898
|38 110
|39 143
|39 120
|44 829
|45 066
|0,6%
|15,9%
|Медицинская и стоматологическая практика
|42 412
|42 320
|43 135
|36 582
|37 647
|38 785
|-13,7%
|-8,6%
|Деятельность в области медицины прочая
|35 230
|33 846
|33 935
|33 513
|37 866
|38 601
|-4,9%
|9,6%
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания
|26 901
|27 111
|26 220
|28 377
|35 514
|35 513
|5,5%
|32,0%
|Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
|40 700
|53 273
|36 813
|40 900
|42 600
|-9,6%
|4,7%
|Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
|26 901
|27 108
|26 213
|28 374
|35 512
|35 510
|5,5%
|32,0%
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
|30 859
|32 548
|32 330
|31 174
|33 167
|33 420
|1,0%
|8,3%
|Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
|30 869
|32 276
|30 928
|30 824
|32 988
|32 139
|-0,1%
|4,1%
|Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
|30 148
|39 083
|65 934
|39 535
|37 471
|63 312
|31,1%
|110,0%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
|39 990
|38 609
|55 948
|30 400
|41 526
|35 537
|-24,0%
|-11,1%
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|33 970
|35 366
|44 918
|31 231
|59 509
|33 844
|-8,1%
|-0,4%
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|33 970
|35 366
|44 918
|31 231
|59 509
|33 844
|-8,1%
|-0,4%
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|26 463
|25 603
|34 191
|23 671
|36 998
|29 062
|-10,6%
|9,8%
|Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
|26 463
|25 603
|34 191
|23 671
|36 998
|29 062
|-10,6%
|9,8%
|Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей
|29 819
|25 660
|19 409
|17 086
|14 399
|18 183
|-42,7%
|-39,0%
|Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари
|29 972
|25 794
|19 509
|17 193
|14 530
|18 349
|-42,6%
|-38,8%
|Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
|48 512
|45 804
|70 819
|33 159
|35 576
|39 505
|-31,6%
|-18,6%
|Деятельность в области спорта
|51 398
|48 388
|76 280
|34 987
|37 021
|41 699
|-31,9%
|-18,9%
|Деятельность в области отдыха и развлечений
|24 704
|24 584
|25 847
|18 071
|23 433
|21 397
|-26,9%
|-13,4%
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
|29 734
|31 388
|30 825
|27 324
|28 305
|30 984
|-8,1%
|4,2%
|Деятельность общественных организаций
|38 070
|41 053
|40 571
|37 202
|38 509
|43 325
|-2,3%
|13,8%
|Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций
|51 466
|45 078
|50 732
|42 560
|45 791
|69 972
|-17,3%
|36,0%
|Деятельность профессиональных союзов
|61 245
|74 630
|63 457
|65 014
|65 487
|66 098
|6,2%
|7,9%
|Деятельность прочих общественных организаций
|23 742
|24 470
|26 715
|22 196
|23 123
|24 654
|-6,5%
|3,8%
|Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
|23 774
|23 611
|23 999
|20 062
|19 778
|20 290
|-15,6%
|-14,7%
|Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
|25 354
|25 151
|25 621
|21 537
|20 306
|20 992
|-15,1%
|-17,2%
|Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
|19 271
|19 271
|19 390
|15 900
|18 292
|18 292
|-17,5%
|-5,1%
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|26 670
|27 963
|26 907
|23 490
|24 781
|27 009
|-11,9%
|1,3%
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|26 670
|27 963
|26 907
|23 490
|24 781
|27 009
|-11,9%
|1,3%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ
|37 067
|37 067
|37 067
|37 067
|35 725
|35 725
|0,0%
|-3,6%
|Деятельность экстерриториальных организаций и органов
|37 067
|37 067
|37 067
|37 067
|35 725
|35 725
|0,0%
|-3,6%
|Деятельность экстерриториальных организаций и органов
|37 067
|37 067
|37 067
|37 067
|35 725
|35 725
|0,0%
|-3,6%
|Всего по обследуемым видам экономической деятельности
|37 040
|37 152
|39 071
|37 078
|39 020
|38 556
|0,1%
|4,1%
|Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг)
|24 090
|23 394
|24 240
|25 458
|25 818
|25 244
|5,7%
|4,8%
|Растениеводство 01.1+01.2+01.3
|24 138
|23 466
|24 151
|23 322
|26 588
|26 019
|-3,4%
|7,8%
|Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
|36 041
|35 987
|37 048
|31 531
|33 265
|35 546
|-12,5%
|-1,4%
|Ведущие отрасли экономики
|43 283
|42 732
|45 604
|44 601
|42 755
|43 075
|3,0%
|-0,5%
|Производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки
|46 904
|41 267
|40 039
|34 395
|41 172
|45 074
|-26,7%
|-3,9%
|Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2)
|43 953
|43 032
|45 060
|44 370
|44 336
|44 102
|0,9%
|0,3%
При этом, если майское воодушевление в республиканской экономике после выхода из самоизоляции привело к тому, что зарплаты вернулись в среднем к мартовским величинам: выросли на 5,2% к апрелю, до 39 020 рублей, то в июне вновь начали снижаться: средняя зарплата в РТ за шестой месяц потеряла 1,2%.
В результате можно констатировать, что за первое полугодие 2020 года из-за закрытия предприятий на период коронавирусных ограничений средняя зарплата в Татарстане в лучшем случае осталась на январском уровне: несмотря на номинальный рост на 4,1% — так как полугодовая инфляция составила уже 2,6%. А в июле инфляция разогналась, к слову, уже почти до 3%.
Еще хуже обстоят дела со средними зарплатами как раз в ведущих отраслях экономики. Там и без учета инфляции средняя зарплата за полгода снизилась на 0,5% — с 43,3 тыс. до 43 тыс. рублей. Если говорить о важнейшей для РТ отрасли добычи нефти и природного газа, то зарплаты тут с учетом инфляции за полгода снизились, составив к концу июня 73,4 тыс. рублей. Величина зарплат нефтяников, к слову, прямо отражает как волатильность на нефтяном рынке, так и сложные договорные процессы между странами ОПЕК: так, в марте и апреле, когда нефтедобыча себя не сдерживала (что привело к падению нефтяных котировок), зарплаты доходили до пиковых значений в 77,3 тыс. и 88 тыс. рублей. Но всеобщий мировой локдаун, резко снизивший спрос на топливо, отразился и на кошельках нефтяников: их средние зарплаты в мае упали сразу до 68,2 тыс. рублей.
Особняком стоят чиновники, военные, медики
Исключением на фоне общего тренда стали зарплаты чиновников, военных, медиков. В целом у госслужащих Татарстана за первое полугодие зарплаты выросли аж в 1,5 раза: с 35,6 тыс. до 54 тыс. рублей — и не только благодаря росту зарплат у обеспечивающих военную безопасность работников РТ (она выросла как раз на 51,3%), у простых чиновников, в том числе местного самоуправления, зарплаты в карантинные месяцы выросли вообще на 65,2% — с 33 тыс. до 54,5 тыс. рублей.
У соцработников, оказавшихся одними из ключевых работников в период борьбы с пандемией, зарплата выросла вообще почти в три раза: с 23 тыс. до 62 тыс. рублей.
У медиков, в зависимости от специфики их работы, зарплаты, конечно, тоже выросли. Правда, не так серьезно как у чиновников, в целом лишь на 12,6%: с 38 тыс. до 42,7 тыс. рублей за полгода. Зато особенно она увеличилась у медработников, обеспечивающих деятельность в области здравоохранения с обеспечением проживания (то есть в больницах и поликлиниках): с января по июнь средняя зарплата их выросла на треть — по-видимому, во многом благодаря путинским надбавкам тем, кто работал с ковидными больными — с 27 тыс. до 35,5 тыс. рублей. И в два раза выросла зарплата у медработников, предоставляющих социальные услуги: с 30 тыс. до 63 тыс. рублей.
Серьезно подросли зарплаты и у работников образования (на 23% — до 36,3 тыс. рублей), особенно профессионального, где зарплаты выросли на 77,6%: с 43 тыс до 76,2 тыс. рублей.
Серьезно упали зарплаты в рекламной сфере и рознице
Впрочем, в подавляющем числе других отраслей, пострадавших от вынужденного закрытия предприятий и организаций, доходы работников все-таки упали. И в некоторых — довольно существенно.
Из-за резкого снижения деловой активности весной — в начале лета 2020 года существенно просел рекламный рынок, где зарплаты были местами в три раза выше средней по Татарстану. Еще в начале года по рынку зарплаты рекламщиков превышали 100 тыс. рублей. Однако к концу первого полугодия их средняя зарплата в РТ съежилась чуть ли не в три раза, составив всего 35,4 тыс. рублей. Это самое большое падение зарплат по всем видам экономической деятельности в Татарстане.
Одна из самых пострадавших от карантина отраслей в Татарстане, как известно, торговля, оптовая и розничная. И действительно, средняя зарплата торговых работников в РТ в целом снизилась за полгода на 11%, составив к началу июля 2020 года 28,3 тыс. рублей. Больше всего похудели кошельки у продавцов, работающих в торгово-развлекательных центрах, которые были закрыты дольше остальных, там зарплаты рухнули за 6 месяцев сразу на треть: с 16,7 тыс. до 11,4 тыс. рублей. Аналогично снизились и зарплаты работников специализированных магазинов (с 30,3 тыс. до 22,3 тыс. рублей) и прочих. Самое удивительное в том, что снизились и зарплаты в магазинах, избежавших закрытия на карантин — продовольственных: с 19 тыс. рублей в январе до 16 тыс. рублей в июне.
Зато выросли зарплаты у работников онлайн-магазинов и курьеров
Показательно, что единственные предприятия торговой отрасли, работники которых слабо почувствовали на себе кризис или же не почувствовали вообще, это занимающиеся торговлей вне магазинов, палаток и рынков (онлайн-торговля) — здесь зарплата выросла с 30,3 тыс. до 31 тыс. рублей за полгода, подросла за это время и зарплата у работников АЗС — с 32,5 тыс. до 33,7 тыс. рублей.
Из-за необходимости доставки товаров потребителю, минуя магазины, вырос в карантин спрос на почтовые и курьерские услуги, у работников которых зарплаты поэтому и выросли впечатляющим образом: с 32,3 тыс. до 52,5 тыс. рублей, или на 60%. Напротив, из-за снижения как раз пассажиропотока в силу режима самоограничения и опасения граждан, пассажироперевозки относятся к числу самых пострадавших отраслей. Здесь средние зарплаты работников предприятий снизились за первое полугодие 2020 года на 17%, составив 42,8 тыс. рублей на рынке междугородных и международных перевозок.
Упали почти на четверть доходы работников гостиниц, общепита и туризма
Прямо коснулись эпидемия и карантин гостиничного бизнеса и общепита, зарплата работников обеих отраслей потеряла за первое полугодие 2020 года 15,6% своей величины — в среднем по РТ она составила к началу июля всего 21,2 тыс. рублей (в начале года — была 25 тыс. рублей). Из них сильнее пострадали работники гостиниц, доходы которых сократились в среднем почти на 10 тыс. рублей (с 30 тыс. до 21 тыс.).
Аналогичная ситуация в туристическом бизнесе, там зарплаты работников турагентств по понятным причинам к июню упали более чем на четверть: с 20 тыс. до 15 тыс. рублей. Серьезно упали зарплаты и у работников организаций, работающих в области спорта, отдыха и развлечений, так как все соответствующие сооружения, стадионы и площадки были закрыты месяц, а то и более. Здесь зарплаты упали почти на 20%, составив к концу июня всего 40 тыс. рублей (в начале года они достигали 50 тыс.).
Сократились зарплаты у мебельщиков, металлургов и монтажников оборудования
Во многом из-за закрытия непродовольственных магазинов пострадала и обрабатывающая отрасль, включающая в себя более 100 отдельных отраслевых производств. Наполовину упали за полгода средние зарплаты в предприятиях, производящих спортивные товары, — с 33,3 тыс. до 16,4 тыс. рублей. Почти настолько же похудели кошельки и у работников производств резиновых изделий — здесь зарплаты за 6 месяцев снизились в среднем с 80 тыс. до 40,4 тыс. рублей. На треть эпидемия сократила зарплаты у работников предприятий, производящих компьютеры и периферийное оборудование, обычно высокооплачиваемого и высокотехнологичного производства. Средняя зарплата здесь снизилась со 105,8 тыс. до до 67,5 тыс. рублей.
Из-за остановки подавляющего большинства промышленных производств снизилась и потребность в поставках на заводы необходимых станков. На четверть снизились средние зарплаты у металлургов (с 26,7 тыс. до 19,6 тыс. рублей), у работников компаний, производящих машины спецназначения (с 50 тыс. до 37,3 тыс. рублей), а также занимающихся монтажом промышленных машин и оборудования (с 46,5 тыс. до 34,7 тыс. рублей). Еще в апреле — мае стало известно о кризисе и на рынке производства мебели в Татарстане. В результате и у работников мебельных производств средняя зарплата уже к концу апреля упала на четверть, составив к концу июня 17 тыс. рублей (в январе она составляла 22,5 тыс.). Одновременно по тем же причинам снизилась и зарплата у работников, занимающихся распиловкой и строганием древесины: с 31 тыс. до 24,4 тыс. рублей.
Производители игр заработали на самоизоляции граждан
В кризис резко снижается спрос на престижные товары, как и вообще на товары не первой необходимости, поэтому неудивительно, что у работников ювелирных производств средняя зарплата за полгода потеряла 23,5%, составив лишь 11,8 тыс. рублей. Аналогично сократилась и средняя зарплата на предприятиях, занимающихся отделкой кожи, производством чемоданов, сумок, выделкой и крашением меха — с 21,6 тыс. до 16,8 тыс. рублей, так как подавляющее число магазинов, где обычно продаются соответствующие изделия, более месяца были закрыты. У работников более высокотехнологичного производства текстильных тканей зарплаты тоже упали на 20% — с 84,5 тыс. до 68,4 тыс. рублей.
Но при том, что просел вообще почти весь сектор производства готовых изделий, производители как раз игр и игрушек, спрос на которые вынужденно вырос, чувствовали себя неплохо: средняя зарплата у работников соответствующих предприятий выросла за полгода почти в два раза (особенно на фоне общего уныния): с 12,3 тыс. до 22,1 тыс. рублей. В топе отраслей, где зарплаты в коронавирусное полугодие, напротив, выросли, можно увидеть как раз связанные во многом с домашним, «карантинным», потреблением. Зарплаты в производствах фото- и кинооборудования в РТ выросли вообще в два раза, с 34,3 тыс. до 72,8 тыс. рублей. Впечатляющий рост показали производства фарфоровых и керамических изделий (зарплаты выросли с 14,7 тыс. до 26,8 тыс. рублей), изделий из бумаги и картона (рост зарплат в 1,5 раза — до 72 тыс. рублей). На 20,6% — с 34,4 тыс. до 41,5 тыс. — выросли зарплаты у работников производств муки и круп, на 14% — у работников производств бытовых приборов (до 36,7 тыс. рублей). Так как строительный рынок в РТ был запущен еще в апреле, пока многие татарстанцы сидели по домам, производство цемента, извести и гипса не очень пострадало — средние зарплаты здесь выросли с 25 тыс. до 40 тыс. рублей. На карантинные условия самоизоляции, заставляющие людей избегать общественного транспорта, можно списать и рост зарплат в производствах автотранспортных средств. Но здесь, скорее, сыграла роль необходимость грузоперевозок продовольственных товаров в карантин, и, главным образом, строительный рынок, нуждающийся в грузовиках.
На менее 40 обрабатывающих производств Татарстана, где зарплаты выросли или не очень упали, пришлось почти 70, где средняя зарплата упала.
Средние зарплаты в АПК упали не так существенно
Если говорить об АПК Татарстана, то средние зарплаты работников рыболовных производств за первое полугодие 2020 года рухнули на 60%: с 35,8 тыс. до 14 тыс. рублей. Причем это нельзя списать на нерестовый запрет на добычу водных ресурсов, так как он в этом году начался в разгар карантина, 25 апреля, и закончился 5 июня. А зарплаты у рыбаков упали почти в два раза уже в марте.
На 8% к концу июня 2020 года упали зарплаты в сельхозпредприятиях, занимающихся выращиванием многолетних культур, составив 15,4 тыс. рублей, и на 20,7% — в занимающихся выращиванием рассады — с 26,7 тыс. до 21,2 тыс. рублей. Справедливости ради надо отметить, что в сельском хозяйстве с его зарплатами, отстающими от средних по промышленным предприятиям РТ, в карантинное полугодие средняя зарплата почти не падала, увеличившись с января по май на 7,2% — с 24 тыс. до 25,6 тыс. рублей. Однако и здесь, как и во всей экономике Татарстана, средние зарплаты в июне начали снижаться, потеряв почти 2%.
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