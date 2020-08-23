Масочный режим в автобусах Казани чаще всего нарушали мужчины
В Казани на этой неделе чаще всего масочный режим в общественном транспорте нарушали мужчины, сообщили в Комитете по транспорту города.
В качестве оправдания они сообщали, что забыли маску на работе.
В пятницу сотрудники проверили наличие у пассажиров масок на остановке «Проспект Победы». За час проверяющие выявили 42 нарушителей, 4 человека отказались надеть средство индивидуальной защиты и их попросили покинуть автобус.
В начале августа масочно-перчаточный режим в автобусах Казани чаще нарушали девушки.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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