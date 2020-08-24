Главное за выходные: самоизоляция — все, нарушения питания в лагерях и Навальный в Германии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 24 августа.
- В День флага России в центре Казани жители города создали огромный триколор. Волонтеры расстелили баннерное полотно длинной 100 и шириной 1,5 метра, все желающие смогли оставить отпечатки своих ладоней.
- Чаще всего татарстанцы завозят коронавирусную инфекцию в регион из Краснодарского края, рассказали в Роспотребнадзоре.
- Республиканский Роспотребнадзор выявил нарушения в 25 детских лагерях, работающих в Татарстане, — это более чем 35% от общего количества в 71 учреждение. Минниханов потребовал разобраться с питанием в детских лагерях.
- Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде.
- В городах Белоруссии продолжаются многотысячные акции протеста. Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Жыве Беларусь».
- Оппозиционера Алексея Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера».
- В Татарстане отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
- В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о штрафах по прилете в республику из-за границы.
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