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Главное за выходные: самоизоляция — все, нарушения питания в лагерях и Навальный в Германии

07:00, 24.08.2020
Главное за выходные: самоизоляция — все, нарушения питания в лагерях и Навальный в Германии
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 24 августа.

  • В День флага России в центре Казани жители города создали огромный триколор. Волонтеры расстелили баннерное полотно длинной 100 и шириной 1,5 метра, все желающие смогли оставить отпечатки своих ладоней.
  • Чаще всего татарстанцы завозят коронавирусную инфекцию в регион из Краснодарского края, рассказали в Роспотребнадзоре.
  • Республиканский Роспотребнадзор выявил нарушения в 25 детских лагерях, работающих в Татарстане, — это более чем 35% от общего количества в 71 учреждение. Минниханов потребовал разобраться с питанием в детских лагерях.
  • Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде.
  • В городах Белоруссии продолжаются многотысячные акции протеста. Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Жыве Беларусь».
  • Оппозиционера Алексея Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера».
  • В Татарстане отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
  • В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о штрафах по прилете в республику из-за границы.
Общество Татарстан
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