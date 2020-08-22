Названы регионы и страны, откуда татарстанцы привозят коронавирус

Чаще всего татарстанцы завозят коронавирусную инфекцию в регион из Краснодарского края. Об этом сегодня рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

За все лето выявлено 9 завозных случаев: двое заболевших из Ялты, по одному из Алушты и Симферополя. Четверо заболевших привезли инфекцию из Краснодарского побережья: трое заболели в Сочи, один — в Анапе. Еще один турист вернулся из Турции.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в Татарстане завозные случаи коронавируса связаны с поездкой на российские курорты.

