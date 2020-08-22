В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о штрафах по прилете в республику из-за границы

Все прибывающие из-за рубежа граждане по прилете должны регистрироваться на портале госуслуг, сообщила сегодня замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Россиянам, прибывающим на территорию страны воздушным транспортом, нужно будет заполнить анкету, которая есть на едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом дата анкеты должна быть заполнена до вылета в Россию, но не позднее регистрации на рейс.

В течение трех дней после прибытия в Россию нужно будет сдать анализ на наличие COVID-19 методом ПЦР и разместить результат на том же портале. Тест проводится на собственные средства прибывшего в страну.

Если в течение двух недель у возвратившегося из-за рубежа ухудшилось состояние здоровья, ему нужно сразу обратиться за медпомощью по месту пребывания. Приходить в больницу не нужно, врач приедет домой.

Если тест на коронавирус показал положительный результат, то прибывший обязан изолироваться по месту жительства в течение двух недель и исключить контакты с семьей и другими людьми.

Тех, кто нарушает любой из этих пунктов, могут оштрафовать на 15—40 тыс. рублей. Действия, повлекшие причинение вреда здоровью или смерть человека, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, приведут к штрафу от 150 до 300 тыс. рублей.

Напомним, правила для въезжающих в Татарстан установили с 1 августа.