Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера»
Оппозиционера Алексея Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера».
По данным телеканала ZDF, этот статус — «бюрократическая хитрость», которая позволяет предоставить политику лучшую защиту со стороны полиции.
«То, что он не является государственным деятелем, здесь не играет никакой роли», — подчеркнул корреспондент телеканала.
Планируется, что лечащие врачи Навального выступят с заявлением о его состоянии в понедельник.ОбществоВласть
комментарии
Незваный гость хуже татарина...
***
" В конце июля Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию, согласно которой в 2019 году его доход составил 5,4 млн рублей".