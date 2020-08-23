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Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера»

14:18, 23.08.2020 2
Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера»
Фото: realnoevremya.ru

Оппозиционера Алексея Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера».

По данным телеканала ZDF, этот статус — «бюрократическая хитрость», которая позволяет предоставить политику лучшую защиту со стороны полиции.

«То, что он не является государственным деятелем, здесь не играет никакой роли», — подчеркнул корреспондент телеканала.

Планируется, что лечащие врачи Навального выступят с заявлением о его состоянии в понедельник.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:32
    ***
    Незваный гость хуже татарина...
    ***
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  • Анонимно 14:37
    Из электронных СМИ:

    " В конце июля Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию, согласно которой в 2019 году его доход составил 5,4 млн рублей".
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