Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера»

Оппозиционера Алексея Навального доставили на лечение в Германию в качестве «гостя канцлера».

По данным телеканала ZDF, этот статус — «бюрократическая хитрость», которая позволяет предоставить политику лучшую защиту со стороны полиции.

«То, что он не является государственным деятелем, здесь не играет никакой роли», — подчеркнул корреспондент телеканала.

Планируется, что лечащие врачи Навального выступят с заявлением о его состоянии в понедельник.