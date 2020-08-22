В День флага России в центре Казани жители города создали огромный триколор

Сегодня на улице Баумана в честь Дня флага России казанцы создали огромный триколор своими руками.

Волонтеры расстелили баннерное полотно длинной 100 и шириной 1,5 метра, все желающие смогли оставить отпечатки своих ладоней, используя трафарет и баллончик с краской синего, красного или белого цвета.

В мероприятии приняли участие министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, передает «Татар-информ».

Сегодня в честь дня флага России телевышки Казани и Нижнекамска окрасятся в цвета триколора РФ.

