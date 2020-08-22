«Вы что, не можете в лагерях порядок навести?»: Минниханов поручил разобраться с питанием для отдыхающих детей

Фото: Максим Платонов

Нарушения нашли в каждом третьем детском лагере

Республиканский Роспотребнадзор выявил нарушения в 25 детских лагерях, работающих в Татарстане, — это более чем 35% от общего количества в 71 учреждение.

Нарушения касаются организации питания детей. Об этом на традиционном утреннем совещании с участием президента Татарстана доложила глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

«Завершились две летние смены, — сказала она. — Они прошли без происшествий. Но, очевидно, персонал устал, и мы видим нарушения. Прошу усилить контроль в этой части», — заявила Патяшина.

Как добавила Патяшина, найденные нарушения могут привести к возникновению инфекционных заболеваний, пищевых отравлений.

Как отметила Патяшина, найденные нарушения могут привести к возникновению инфекционных заболеваний, пищевых отравлений. Фото Максима Платонова

Минниханов резко отреагировал на доклад Патяшиной — призвал все соответствующие организации и ведомства жестко контролировать качество питания.

— Вы что, не можете в своих лагерях порядок навести и нормальное качественное питание обеспечить? — спросил он. — Прошу детально разобраться с каждым выявленным случаем нарушений! Вплоть до того, что отстранить работников и руководителей, допустивших нарушения. Прошу принять меры и мне доложить. Вы вчера показали мне два летних лагеря, где все хорошо, а в остальных что? Этого быть не должно. Я не раз говорил, что необходимо строго соблюдать все требования и нормы в части организации детского питания. Это касается также и организации питания детей в школах, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента республики.

Нарушения начали выявлять еще в августе

Напомним, что на минувшей неделе Минниханов побывал в двух детских лагерях — на базе молодежного движения «Сэлэт» в лагере «Звездный» в Лаишевском районе республики, а также в детском оздоровительном лагере «Аргамак» в Камско-Устьинском районе республики. В ходе визита в «Аргамак» Минниханов обращал особое внимание на вопросы санитарной безопасности.

на минувшей неделе Минниханов побывал в двух детских лагерях и обращал особое внимание на вопросы санитарной безопасности. Фото tatarstan.ru

Всего в детских лагерях Татарстана этим летом должны отдохнуть около 55 тысяч детей.



При этом еще в начале августа республиканский Роспотребназор сообщал, что в 16 детских лагерях были выявлены нарушения в части профилактики коронавируса. Кроме того, 8 операторов питания детских лагерей и 15 лагерей, организующих питание самостоятельно, допустили нарушения именно в части организации питания.

Также в начале августа республиканский Роспотребнадзор анонсировал внеплановые проверки всех лагерей детского отдыха и операторов питания — судя по всему, сегодня Марина Патяшина озвучивала выводы по результатам этих проверок.

Также Патяшина рассказала, что сейчас идут проверки в школах. На сегодня проверено 211 школ, или 12% от общего количества. «Беспокоит, что почти 63% от числа проверенных школ не готовы к соблюдению новых обязательных требований. Причины неготовности — это отсутствие или недостаточное количество бактерицидных облучателей», — передает пресс-служба президента РТ доклад Патяшиной.

Александр Артемьев