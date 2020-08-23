В городах Белоруссии проходят многотысячные акции протеста

Сегодня, 23 августа, несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста на площадь Независимости в центре Минска. Также митинги оппозиции проходят в Гродно, Могилеве, Бресте и других городах.

Десятки тысяч протестующих собрались на площади Независимости в Минске на митинг оппозиции. В районе митинга наблюдаются проблемы с интернетом:https://t.co/YQcz9bSATV



Видео: ТАСС pic.twitter.com/JTpERzB3BE — ТАСС (@tass_agency) August 23, 2020

Протестующие в Минске перекрыли проезжую часть, милиция их не разгоняет. Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Жыве Беларусь». Возле стелы «Минск — город-герой» дежурят военные.

Вчера Лукашенко заявил, что в стране пытаются провести «цветную революцию» и поручил министерству обороны предпринимать «жесткие меры» по защите целостности страны.

