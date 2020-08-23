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В городах Белоруссии проходят многотысячные акции протеста

16:09, 23.08.2020 2
В городах Белоруссии проходят многотысячные акции протеста
Фото: wikipedia.org / Homoatrox

Сегодня, 23 августа, несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста на площадь Независимости в центре Минска. Также митинги оппозиции проходят в Гродно, Могилеве, Бресте и других городах.

Протестующие в Минске перекрыли проезжую часть, милиция их не разгоняет. Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Жыве Беларусь». Возле стелы «Минск — город-герой» дежурят военные.

Вчера Лукашенко заявил, что в стране пытаются провести «цветную революцию» и поручил министерству обороны предпринимать «жесткие меры» по защите целостности страны.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:18
    домой многие поедут"железной дорогой".
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  • Анонимно 16:21
    my tanks is full!распылители готовы.возможно крепче чем обычно.
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